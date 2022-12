Lupi in pericolo, una petizione per salvarli

I lupi sono in pericolo, rischiano di essere uccisi nonostante il loro status di specie protetta. Un rischio che fa inorridire i cittadini e scalda gli animi: non a caso è boom di firme per la petizione “Salviamo i lupi”

Il 24 novembre 2022 il Parlamento Europeo ha adottato una proposta di risoluzione che chiede di declassare lo status di protezione dei lupi ai sensi della Convenzione di Berna.

change.org l’associazione Meta Parma ha aperto una petizione – dal titolo Tante le proteste sui social, soprattutto su Tik Tok ; in pochi giorni la notizia si è diffusa a macchia d’olio. Sul sitol’associazione Meta Parma ha aperto una petizione – dal titolo “Salviamo i lupi” – che in un solo giorno ha superato le 3.500 firme.

Il testo della petizione dichiara: “È ora di fare pace con la natura, di smetterla di perseguitare gli animali selvatici e di voler impedire ai lupi di essere tali, agli orsi di essere orsi, ai cinghiali di essere cinghiali.

È ora di smetterla di raccontare balle e di dire che sono animali pericolosi, soprattutto i cinghiali che invece sono addirittura innocui e non sono predatori (come dimostrano i cinghiali della Sfattoria degli Ultimi). Hanno tolto tutto agli animali, ogni spazio vitale, ogni bosco e ogni montagna, e ci ritroviamo con orsi chiusi in piccole gabbie, cinghiali sterminati, e ora anche lupi a rischio di mattanza.

[…] Gli animali non sono un pericolo per l’uomo, il vero pericolo per tutti, umani e animali, è l’umano disumano! Giù le mani e i fucili dai lupi!”