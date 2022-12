Lodè: aumento tariffe Tari

Lodè: aumento tariffe Tari. La sindaca Canu: “Fatto il possibile per contenere i rincari, ma l’amministrazione comunale ha le mani legate”.

Lodè: aumento tariffe Tari. “Sono fortemente dispiaciuta per l’aumento della TARI a Lodè, una situazione che chiaramente non è una diretta responsabilità del Comune. Abbiamo fatto di tutto per andare incontro alle esigenze dei nostri compaesani, ma senza aiuti da parte della Regione l’amministrazione comunale ha le mani legate.

Questo è un fatto e non una polemica, come testimoniano gli aumenti generalizzati in tanti altri comuni”. Così Antonella Canu, sindaca di Lodè, intervenuta sulla vicenda dell’aumento delle tariffe della TARI.

“In questo particolare momento di difficoltà economica per famiglie e imprese – spiega Antonella Canu – la nostra amministrazione si è impegnata per reperire, nei limiti delle proprie possibilità, risorse per far fronte allo smisurato e progressivo aumento del costo della vita, per sostenere soprattutto chi vive in condizioni di fragilità socioeconomica.

advertisement

Ma anche il nostro Comune ha dovuto fare i conti con un aumento di oltre 100mila euro sulla bolletta della luce, e questo non ci ha permesso di attingere ulteriori risorse e metterle a disposizione dei nostri concittadini per attenuare il contraccolpo della TARI”.

Non solo: “Ci attendevamo un incremento del fondo unico che invece non c’è stato – prosegue la sindaca –.

Siamo stati costretti a limitare le attività, se non quelle essenziali o quelle frutto di bandi vincolati, senza quindi attingere risorse dal bilancio comunale. Abbiamo fatto il possibile, altrimenti l’aumento sarebbe stato ancora maggiore”.

“Quello che più mi rattrista – conclude Antonella Canu – è che abbiamo le mani legate in quanto non abbiamo i mezzi per poter contenere questi aumenti.

Occorrono aiuti da parte della Regione per contrastare queste situazioni che vanno ad incidere pesantemente nelle casse di tante famiglie già in difficoltà”.