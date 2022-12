L’Oculistica celebra la patrona



Il 13 dicembre nella cappella San Pietro del palazzo Clemente alle ore 16.30 la messa in onore di Santa Lucia sarà celebrata da monsignor Gian Franco Saba

Sarà celebrata nel pomeriggio del 13 dicembre, alle 16,30 nella cappella del Palazzo Clemente, la santa messa in onore di Santa Lucia, patrona della Clinica oculistica dell’Aou di Sassari.A celebrare la funzione religiosa sarà l’arcivescovo di Sassari monsignor Gian Franco Saba.



Una tradizione che da circa 40 anni vede rinnovarsi in Oculistica la festa per la santa di Siracusa.