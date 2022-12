Liverani vuol vincere anche a Palermo

Il Cagliari ha battuto nell’ultima gara di campionato il Perugia, fanalino di coda nella serie cadetta

Adesso il tecnico Fabio Liverani, ha chiesto alla squadra di bissare il risultato, andando a vincere a Palermo.

In Sicilia non sarà semplice strappare i tre punti, ma se i rossoblu vorranno proseguire nell’impresa della rimonta, non avranno scelta.

D’altronde la vittoria, in questo caso, può essere paragonata alla rondine. Una non fa primavera.

Ecco perché sarà molto importante fare filotto. Sarà necessario mettere insieme 3-4 vittorie consecutive, per riaffacciarsi nelle zone più nobili della classifica.

Al Cagliari, obiettivamente, sono quelle che spettano, non solo per blasone; ma proprio per la qualità che la rosa potrebbe essere in grado di esprimere.

Finora non ci è riuscita. Il tecnico laziale è stato fallimentare, i risultati parlano chiaro. Urge una svolta. Iniziare la corsa, proprio in prossimità delle feste natalizie, sarebbe il più bel regalo per i tifosi rossoblu.