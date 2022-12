Le Dress in Black ad Alghero per “Non solo Jazz”

LE DRESS IN BLACK FINALISTE DI ITALIA’S GOT TALENT IN CONCERTO AL POCO LOCO PER “NON SOLO JAZZ”

TERZO APPUNTAMENTO D’ECCEZIONE PER LA RASSEGNA IDEATA DA BAYOU CLUB EVENTS E POCO LOCO: ROCK AL FEMMINILE CON LE DRESS IN BLACK E IL LORO TRIBUTO AGLI AC/DC

5 ragazze con il rock nelle vene e innamorate della band australiana più famosa al mondo. Nasce così, 6 anni fa, il progetto Dress in Black, prima e unica tribute band tutta al femminile degli AC/DC in Italia, che venerdì 16 dicembre salirà sul palco del Poco Loco di Alghero.

Le Dress in Black ad Alghero

Valeria Pilleri, professoressa di giorno e rocker di notte, ha una voce graffiante perfetta per interpretare Brian Johnson e a Simona Soddu, anche lei docente, stanno benissimo i pantaloncini corti e la cravatta in pieno stile di Angus Young, ma soprattutto suona la chitarra in maniera spettacolare.

Da loro due parte l’idea che porta la band ad esibirsi in oltre 350 concerti, con un picco di addirittura 100 date solo nel 2018. Della formazione originaria rimangono inossidabili le due fondatrici, Sara Dulcis al basso, mentre Camilla Giagoni – chitarra ritmica – entra a far parte del progetto nel 2018 e, l’ultima arrivata nel 2020, Noemi Steri alla batteria.

La consacrazione delle Dress in Black arriva l’anno scorso, quando per la prima volta lasciano l’isola e varcano il mare per partecipare alle audizioni dell’edizione 2021 di Italia’s Got Talent.

Le 5 musiciste sarde rapiscono il cuore di Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano che decidono con i famosi “4 grandi sì” il loro accesso alla finalissima in diretta su Sky e TV8.

Un’esibizione strepitosa con cui la band cagliaritana si guadagna titoli importanti sui giornali di spettacolo più letti: “Le Dress in Black fanno esplodere il palco di Italia’s Got Talent” su Oggi, “Le Dress in Black infiammano il palco con gli AC/DC: pubblico in delirio e plauso generale dei giudici” su Corriere TV e tanti altri.

Il concerto è il terzo appuntamento della seconda edizione di Non solo jazz, rassegna ideata dall’associazione culturale Bayou Club Events e Poco Loco, il live club della Riviera del Corallo, tra i più rinomati in Sardegna.



Lo show delle Dress in Black è previsto per le ore 22:00, l’ingresso ha un costo di 10 euro e si può prenotare su www.pocolocoalghero.com o chiamando il numero 079.983604.