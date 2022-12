Le arance di Villacidro arrivano a Torino

Le arance di Villacidro arrivano nelle tavole dei piemontesi e dei sardi

emigrati a Torino. Fresche, profumate, prodotto di filiera corta e di

un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e dei lavoratori. Un gustoso

fine pasto per il pranzo di Natale. Circa 1,2 tonnellate di arance

provenienti da Villacidro – area vocata anche alla produzione agrumicola

sarda di eccellenza – saranno distribuite ai soci del Gruppo di Acquisto

Solidale “Kent’annos”, ispirato nel nome alla dieta dei centenari.

Un significativo contributo all’economia sarda da parte

dell’Associazione Sardi Gramsci di Torino , da tempo impegnata nella

promozione e sviluppo del “Made in Sardegna”, soprattutto dei prodotti

da filiera corta e nella valorizzazione delle produzioni tipiche locali.

“Ci stavamo lavorando da tempo – spiega Maurizio Fanari dirigente

dell’Associazione – ci abbiamo creduto e con noi il produttore Pier

Nicola Frau che sognava di portare le sue arance nella tavola dei sardi

a Torino. Nei mercati piemontesi si vendono le arance spagnole,

siciliane o calabresi, quelle sarde, di Villacidro, invece, sono

sconosciute”. Giovedì 22 dicembre dalle 15 appuntamento in via Musiné

5/7 per la consegna.