Lai-Meloni (Pd), dichiarazioni su insularità

Manovra. Lai-Meloni (Pd): Ora finalmente il Parlamento si dovrà confrontare con gli svantaggi insulari

“Per la prima volta nella storia, il Parlamento Italiano dovrà affrontare concretamente gli svantaggi derivanti dall’insularità per Sardegna e Sicilia.

Il nostro emendamento, firmato dai parlamentari PD della Camera di Sardegna e Sicilia:

Lai, Barbagallo, Marino e Iacono, riprende la proposta di Legge presentata al Senato da Marco Meloni, Antonio Nicita e Annas Maria Furlan.”

Esprimono soddisfazione i parlamentari dem Marco Meloni e Silvio Lai, primo firmatario dell’emendamento.

“Sorprende, ma non più di tanto, il fatto che non vi sia nessun emendamento che riguardi le problematiche dell’isola tra quelli proposti dal centrodestra sia proveniente per via parlamentare che dal Governo”

non usano mezzi termini i parlamentari dem della Sardegna Silvio Lai e Marco Meloni.

Sono stati presentati solo emendamenti proposti dalle opposizioni e sono passati quelli sui temi della continuità territoriale e della commissione bicamerale sull’insularità, mentre sono stati bocciati molti altri tra cui quelli riguardanti l’Einstein telescope e il divario energetico.

“Tutti gli impegni sbandierati in campagna elettorali della destra sono spariti dall’orizzonte nella prima manovra di bilancio dell’era del Governo Meloni. Nelle prossime ore quantificheremo i danni economici e le conseguenze negative per i sardi e per l’isola.

Per quanto ci riguarda abbiamo mantenuto l’impegno preso dal PD durante la campagna elettorale scegliendo di sostenere concretamente l’avvio degli strumenti necessari a rendere concreto il principio di insularità inserito in Costituzione all’art.119, solo pochi mesi fa, a mettendo tra le nostre priorità la costituzione di una commissione bicamerale sull’insularità approvata con il nostro emendamento.

Ora al Parlamento la parola..”