“Potrebbe essere il momento peggiore non solo per la Juve ma per tutto il calcio italiano. Temo che sia un problema generalizzato, per questo dico di non buttare la croce addosso solo al club bianconero”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Catania per la “Festa regionale del Tricolore”.

