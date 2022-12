LA MUSICA ALL’EPOCA DI PAPA SISTO V?

E’ TUTTO PRONTO:

A 500 ANNI DALLA NASCITA DI PAPA SISTO V LA CONVENTION NAZIONALE DI ARCHEOCLUB D’ITALIA CON STORICI, RAPPRESENTANTI DELLA CHIESA, TEOLOGI A CONFRONTO SULLA FIGURA DI SISTO V

SABATO 17 – DICEMBRE – DALLE ORE 10 – PRESSO LA CHIESA DI S’ELIGIO de’ FRATI – IN SAN GIOVANNI DE COLLATO – ROMA .

Interverranno : il Rettore della S.Eligio de’ Ferrari di Roma, Mons. Sandro Corradini ma tanti storici, teologi, accademici che analizzeranno e approfondiranno la figura di Papa Sisto V in tutti i suoi aspetti.

Donatella Donati Sarti, (Presidente Archeoclub D’Italia di Ripatransone, terra natale di Papa Sisto V) : “ Nella Roma dei Papi post-conciliare veniva eseguita musica sacra dai maggiori compositori della Scuola Romana di cui fu il fondatore e massimo esponente Giovanni Pierluigi da Palestrina”.

Le Celebrazioni Sistine nella Roma Felix di Archeoclub d’Italia hanno ottenuto il patrocinio del Ministero italiano della cultura, del Pontificio consiglio della cultura della Santa Sede, della Regione Marche e del Comune di Montalto delle Marche, patria carissima di Sisto V.

Farà da cornice all’evento la mostra itinerante di alcune delle opere pittoriche di Luciano Capriotti (in arte Capri Otti) dal titolo Omaggio a Sisto V in rientro da Santu Lussurgiu (OR) dov’erano esposte tutto il mese di agosto 2022 nei locali del Centro Studi Sistini “Mons. Giovanni Sanna.

– PRESS TOUR A ROMA “ITINERARIO SISTINO NELLA ROMA FELIX” – DOMENICA 18 DICEMBRE – ore 10 e 30 partenza dalla Fontana del Mosè.

“Quale era la musica all’epoca di Papa Sisto V? L’ascolteremo durante la convention nazionale di Archeoclub D’Italia, Sabato 17 Dicembre.

Dal vivo avremo il mezzosoprano Ambra Vespasiani con i cantori. Sarà presente l’Associazione Ripa Opera Festival.

Nei palazzi romani dove risiedevano i cardinali, gli stessi musicisti componevano musica profana, ingaggiando i cantori della Cappella Sistina, per eseguire in forma privata madrigali e canzonette.

Tra il 1585 e 1590, durante il papato del montaltese Felice Peretti Sisto V, che aveva favorito lo sviluppo della Scuola Romana,il Cardinal Francesco Maria Del Monte e il Cardinal Montalto Alessandro Peretti, sensibili all’arte pittorica e musicale, frequentatori delle rappresentazioni dei primi melodrammi fiorentini, nella residenza di Palazzo Madama, commissionavano al pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, i dipinti raffiguranti cantori e musici che eseguivano i madrigali prodotti dai compositori della Scuola Romana, tra cui il napoletano Pompeo Stabile.

In particolare nel quadro dei musici è raffigurata e ben leggibile una sua partitura del madrigale:

“Ben può di sua ruina esser contento”

seconda parte del sonetto dell’umanista Jacopo Sannazzaro”.

“Celebrazioni Sistine nella Roma Felix – Il genio di Sisto V nella politica estera della Chiesa universale di Roma”, sarà il tema della convention nazionale di Archeoclub D’Italia, in programma Sabato 17 Dicembre dalle ore 10 presso la Chiesa di S.Eligio de’ Frati in Via San Giovanni Decollato.

“Faranno da cornice all’evento la mostra itinerante – ha affermato Umberto Guerra Coordinatore nazionale del progetto “Celebrazioni Sistine 2021 – 2022” che durante la conferenza del 17 dicembre relazionerà su Medio ed Estremo Oriente nella politica estera della Chiesa di Roma durante il pontificato di Sisto V – di alcune delle opere pittoriche di Luciano Capriotti (in arte Capri Otti) dal titolo Omaggio a Sisto V in rientro da Santu Lussurgiu (OR) dov’erano esposte tutto il mese di agosto 2022 nei locali del Centro Studi Sistini “Mons. Giovanni Sanna” costituito anch’esso nell’ambito delle Celebrazioni Sistine in Sardegna.

Gli eventi sono stati tanti e in diverse regioni italiane, principalmente la Regione Marche e i territori piceni, ma anche in Sardegna e nella Roma Felix che Papa Sisto V nel suo breve pontificato (1585-1590) seppe ornare di opere urbanistiche, rurali, architettoniche, artistiche e sociali straordinarie che ancora oggi, a distanza di 500 anni, sfidano il tempo e la storia”.

Relazioneranno sul tema:

il Prof. Umberto Guerra , Coordinatore nazionale del progetto “Celebrazioni Sistine 2021 – 2022” ( Medio ed Estremo Oriente nella politica estera della Chiesa di Roma durante il pontificato di Sisto V );

la Dott.ssa Belinda Granata, storica dell’Arte ( Alle origini della raccolta: l’eredità di Sisto V e il collezionismo del Cardinale Alessandro Peretti );

Mons. Vincenzo Catani, Archivista della Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone e Montalto ( Sisto V: l’Impero Ottomano di fine Cinquecento );

la Dott.ssa Stefania Cespi , Presidente dell’Archeoclub di Comunanza ( Il banditismo bella Marca meridionale e nel Piceno al tempo di Sisto V );

l’Arch. Franco Valente , Consigliere nazionale di Archeoclub D’Italia ( Il castello di Venafro dei Peretti-Savelli, familiari di Sisto V ).

Nella sessione pomeridiana dei lavori, la Prof.ssa Fortunata Flora Rizzo, Vice presidente nazionale dell’Archeoclub d’Italia, presenterà le attività svolte dalle sedi locali per le Celebrazioni Sistine con gli interventi dei rappresentanti delle sedi stesse.

I canti di Su Cuncordu e’ Santa Rughe di Santu Lussurgiu

Seguirà un momento musicale con i canti di Su Cuncordu e’ Santa Rughe di Santu Lussurgiu e l’esibizione del gruppo Ripaoperafestival ROLF : Danze e musiche al tempo di Sisto V presentato e coordinato dalla Dott. ssa Donatella Donati Sarti di Ripatransone (AP).

Concluderà i lavori il Presidente nazionale di Archeoclub D’Italia, Dott. Rosario Santanastasio.

