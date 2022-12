La Mousiké Téchne, II edizione: l’Opera italiana rivive con il trio Fabi-Mura-Costa

Il trio costituito da Egidio Fabi (clarinetto), Alessandro Mura (fagotto) e Maria Lucia Costa (pianoforte) delizierà il pubblico con le incantevoli trascrizioni delle opere più celebri di Rossini, Verdi e Puccini. Appuntamento a Cagliari a Palazzo Siotto sabato 17 dicembre (ore 18.00)

È all’insegna dell’Opera italiana più famosa nel mondo il quarto appuntamento della rassegna La Mousiké Téchne, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Dopo il concerto del duo Provenzani-Barbini è infatti la volta del trio costituito da Egidio Fabi (clarinetto), Alessandro Mura (fagotto) e Maria Lucia Costa (pianoforte). Nella fattispecie parliamo di strumentisti, docenti del Conservatorio di Musica di Cagliari che hanno nel loro personale curriculum molteplici esperienze di concerti, concorsi ed incisioni.

Egidio Fabi ha collaborato con varie orchestre lirico-sinfoniche, esibendosi in Italia e all’estero, per importanti istituzioni artistiche. Ha sempre affiancato all’attività orchestrale un’ampia collaborazione con formazioni cameristiche, dal duo all’ensemble, affrontando le principali pagine del repertorio.

Alessandro Mura ha tenuto concerti come solista ma ha anche suonato con diverse orchestre. Numerosi i CD incisi. Non stupiscono i riconoscimenti da lei ricevuti, logico coronamento – nonchè riconoscimento – delle sue doti.

Maria Lucia Costa suona da sempre da solista, in gruppi da camera e con orchestre in Europa, Stati Uniti e Africa. Ha inciso per la Phoenix Classics le opere per pianoforte solo e la musica da camera del compositore Ennio Porrino. È autrice del libro “Il Corpo è Musica” (edito da Libreria Universitaria).

L’accurata professionalità di Fabi, Mura e Costa è stato il fattore che ha consentito loro di essere apprezzati interpreti nei palcoscenici italiani ed esteri. Nell’ottobre del 2016, in preparazione di un concerto alla Galleria D’Arte Moderna di Cagliari, hanno costituito il trio, trovando così tanta affinità da decidere di voler continuare l’esperienza. Hanno al loro attivo numerosi concerti che hanno suscitato grande consenso di critica e di pubblico.

La Mousiké Téchne è realizzato con il contributo della Fondazione Banco di Sardegna, in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Siotto” di Cagliari. Il prezzo dei biglietti per i singoli concerti è di €10 (€5 per gli under 25); l’abbonamento a tutti i concerti è di €70 (Abbonamento famiglia €120).

