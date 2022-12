Istituti Italiani Cultura, Iafrate “Promuovere eccellenza università”

“Nella missione istituzionale c’è anche la promozione dell’eccellenza anche universitaria. La comunità folta di ex alunni presente in città con questo evento ha la possibilità di incontrare il suo ateneo”. Lo spiega Allegra Iafrate, responsabile dell’Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles, a margine della lezione-spettacolo sui Muri della Storia dal titolo “Storie di Umanità Divisa: dalla Muraglia cinese a Banksy”, organizzata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Belgio e l’Università Cattolica.

