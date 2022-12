Indotto Sogin: Cosmopol inadempiente, interviene Ugl

Indotto Sogin: Cosmopol inadempiente. La Ugl Caserta si rivolge all’Ispettorato del lavoro

Indotto Sogin: una precisa richiesta d’intervento all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta.

È quanto ha richiesto con una missiva inoltrata a mezzo pec la Segreteria Provinciale della Ugl Sicurezza Civile per contrastare le irregolarità riscontrate dal sindacato di Piazza Ruggiero e poste in essere delle società Cosmopol e Cosmopol Security per il servizio espletato presso la Sogin, l’ex-centrale nucleare del Garigliano.

“E’ un dialogo tra sordi, un tira e molla che dura da un anno, ma stavolta non accetteremo pressioni”

spiega il Segretario Luca Tortora,

“gli ordini di servizio non vengono comunicati seguendo una precisa disposizione, i lavoratori assunti dal cambio di appalto in Sogin vengono spesso fatti lavorare ad oltre 70 km da casa ed a proprie spese, la storica turnazione 6+1+1 non viene rispettata e non viene assicurato un giusto riposo a cavallo dei turni.

E’ tempo di agire con fermezza”.