Si confermano stime molto positive nel 2022 per il turismo in Italia e tutti gli indicatori suggeriscono un ritorno a livelli vicini al periodo pre-pandemia. In questo contesto spicca il settore d’alta gamma, che sta trainando il Belpaese sempre più in alto. E’ quanto emerge dai dati Enit presentati all’edizione 2022 della fiera ILTM di Cannes, dedicata al turismo di lusso.

fsc/gsl