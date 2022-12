Il Teatro Circo Maccus per le strade della Sardegna

Il Natale del Teatro Circo Maccus viaggia per le strade della Sardegna. Spettacoli, animazioni e laboratori per sette giornate, dal 17 al 29 dicembre a Olbia, Nuoro, Quartu Sant’Elena, Flumini e Quartucciu.

Il Natale Tutto Maccus proposto da Virginia Viviano, direttrice artistica del Teatro Circo Maccus forte di vent’anni di attività professionale, viaggia su una slitta trainata da renne anziane e sfinite, colma di pacchi infiocchettati, regali e sorprese insospettabili. Sabato 17 dicembre la storia di un Babbo Natale stanco di portare regali in un mondo pieno di spazzatura e in fin di vita, e che deve trovare nuove ragioni per continuare il suo lavoro, sarà presentata lungo le strade del centro di Olbia.

Quando i pacchi cominciano ad animarsi, lo stanco Babbo Natale scopre che, per una volta, questi non contengono oggetti bensì valori come l’altruismo, il senso civico, la condivisione e la speranza di creare un mondo migliore senza sprechi e inquinamento, disuguaglianze e guerre.

Commosso e rincuorato, tra trampolieri a forma di alberi di Natale, giocolieri che fanno roteare palle natalizie, mangiafuoco e acrobati, Babbo Natale riprenderà il suo viaggio attraverso il mondo per portare un messaggio di pace, fiducia e gioia.

Lo spettacolo itinerante Natale Tutto Maccus sarà riproposto anche per le vie del centro di Nuoro mercoledì 21, dalle 19 alle 21, e il giorno dopo, giovedì 22, in via Eligio Porcu a Quartu Sant’Elena, dalle 17 alle 19.

Domenica 18, a Quartu Sant’Elena, gli artisti del Teatro Circo Maccus, sempre sotto la direzione di Viviano, saranno impegnati in spettacolari animazioni con il fuoco lungo la via Eligio Porcu, nello stupore dei passanti, dalle ore 18 alle 20.

Dopo le festività natalizie, due appuntamenti per i più giovani e le famiglie: il 27 e 28 dicembre la compagnia Maccus propone due laboratori di teatro circo per bambini al Parco Parodi di Flumini, dalle ore 11 alle 13: una grande opportunità per accostarsi a circo, clownerie e giocoleria per apprendere, divertendosi, i fondamenti di queste arti.

Trapezio, trampolino, palline, bolas e bastoni e una pista acrobatica saranno a disposizione dei partecipanti che, sotto la guida degli stessi artisti-acrobati, si cimenteranno in sperimentazioni gravitazionali dal grande impatto emozionale e nella costruzione piramidi umane sempre più alte.

L’ultima proposta del Teatro Circo Maccus per il 2022 è giovedì 29, con una nuova replica dello spettacolo Natale Tutto Maccus, questa volta allo Spazio Maccus di Sant’Isidoro, in via dei Gerani (Quartucciu), dalle 10.30 alle 12.30.

Il magico spazio all’aperto della compagnia, dotato di trapezi aerei, trampolino elastico, pista e attrezzi per le acrobazie, si apre al pubblico per salutare il vecchio anno e augurare al mondo, assieme a un Babbo Natale rinvigorito e nuovamente motivato, un cammino migliore.

