Il nuovo campione: Lorenzo Cossu, giovane pilota, premiato ma snobbato dalla sua Sardegna

Lorenzo Cossu è un giovane di 18 anni, un pilota molto promettente, quello che potremo definire un campione in erba

Nei giorni scorsi Cossu, a bordo di una Ferrari 488 Challenge Evo, è risultato campione nazionale nel C.I.G.T. 2022. Difende i colori della Scuderia Ravetto & Ruberti. Il giovane talento è giunto al primo posto di categoria GT Cup Am.

Ha ottenuto un terzo assoluto nella categoria GT Cup Pro-Am e undicesimo nella classifica generale del Campionato Italiano Gran Turismo.

Per questo motivo è stato premiato a Maranello sabato 3 dicembre, durante una serata di gala, le premiazioni delle Competizioni GT 2022 dei piloti che hanno vinto nelle gare al volante di Ferrari.

Lorenzo Cossu è un baby fenomeno. Ormai da anni è sulla cresta dell’onda. Ha raggiunto infatti risultati lusinghieri, ma nella sua regione natia, non ha mai avuto gli onori della cronaca.

I maggiori media regionali non parlano di lui, e anche economicamente non è mai stato supportato in maniera adeguata da sponsor locali.

Il più classico dei non profeti in patria. In questo poi la Sardegna è generalmente specializzata, “ad avere un occhio di riguardo” verso i suoi migliori talenti.

Lorenzo Cossu in effetti meriterebbe molto di più, una considerazione maggiore da parte di tutti. Avere un piccolo campione in casa propria, (dovrebbe essere un grande stimolo per tutti), non è infatti una cosa cosi frequente, soprattutto in una categoria cosi importante e poco considerata in terra sarda.