Il Lido City Nature Race, Cagliari 3-4-8 Dicembre 2022

TRA SABATO 3 E GIOVEDÌ 8 DICEMBRE TRE APPUNTAMENTI OCR IMPERDIBILI AL LIDO DEL POETTO DI CAGLIARI CON TANTE CONFERME NAZIONALI E INTERNAZIONALI:

SABATO 3 DICEMBRE – KIDS NATURE RACE

DOMENICA 4 DICEMBRE – SPRINT NATURE RACE

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE – LIDO CITY NATURE RACE

Finalmente ci siamo, è tutto pronto per l’inizio della kermesse OCR della tappa cittadina delle tre Nature Race Series che si svolgerà allo stabilimento balneare Il Lido di Cagliari.

Si inizia sabato 3 dicembre con il divertimento per i più piccoli della Kids Nature Race; poi sarà il turno, domenica 4 dicembre, di un adrenalinico anticipo di agonismo con la Sprint City Nature Race: entrambe su distanza di 300 metri e 10 ostacoli.

Infine, giovedì 8 dicembre si chiuderà con una emozionante gara di 10 km e 34 ostacoli l’edizione 2022 di questa avvincente Series dedicata all’OCR, finale anche del Campionato Sardo OCR MSP e qualifying event per l’OCR World Championship 2023.

Il Lido City Nature Race

Cagliari, 1 dicembre 2022 – È tutto pronto per lo start della tre giorni della tappa italiana della Il Lido City Nature Race di Cagliari, la gara OCR (Obstacle Course Race) organizzata dalla ASD Run For Joy Sardegna, col patrocinio del Comune di Cagliari e la collaborazione con Msp Sardegna – ente di promozione riconosciuto da Sport e Salute, già Coni – e lo stabilimento balneare Il Lido.

Questa gara segna la sua terza edizione nel capoluogo sardo e arriva a Cagliari dopo le avvincenti Sea, Pullmann Timi Ama Nature Race di Villasimius a maggio e la Wild, Arbatax Park Nature Race di Arbatax a ottobre.

Come le sue gare “sorelle”, questa edizione 2022 della City raccoglie l’adesione di oltre 350 atleti provenienti sia dalle associazioni sportive di tutto il territorio nazionale che degli atleti di fama internazionale ormai affezionati ospiti della nostra isola.

Tutti si sfideranno in un percorso di 10 km con il superamento di 34 ostacoli in una vera competizione personale, atletica e agonistica, per aggiudicarsi la terza e ultima tessera della nostra fantastica medaglia Tripecora e tentare di nuovo la qualificazione per l’OCR World Championship 2023.

Nomi in start list degli atleti

Tanti i nomi in start list degli atleti élite italiani e stranieri che hanno scelto di competere alla City, tra cui alcune emozionanti conferme di chi ha partecipato anche alle edizioni Sea di Villasimius e Wild di Arbatax:

Simone Spirito , atleta che ha vinto la Nature Race di Arbatax del 2021 considerato un treno in corsa che tiene sempre tutti col fiato sospeso. Questa star dell’OCR 100% Made in Italy è uno che non molla e ci farà sognare di nuovo!

, atleta che ha vinto la Nature Race di Arbatax del 2021 considerato un treno in corsa che tiene sempre tutti col fiato sospeso. Questa star dell’OCR 100% Made in Italy è uno che non molla e ci farà sognare di nuovo! Stefano Colombo , uno dei migliori atleti italiani che ha conquistato il terzo posto alla Nature Race di Villasimius superando all’ultimo minuto l’atleta che lo precedeva e facendoci vivere un fotofinish al cardiopalma.

, uno dei migliori atleti italiani che ha conquistato il terzo posto alla Nature Race di Villasimius superando all’ultimo minuto l’atleta che lo precedeva e facendoci vivere un fotofinish al cardiopalma. Emilio Pagnotta , un atleta giovane, veloce e fortissimo che durante la Arbatax Park Nature Race ha dato spettacolo conquistando un doppio podio: 2° posto nella SPRINT e 2° posto nella HARD.

, un atleta giovane, veloce e fortissimo che durante la Arbatax Park Nature Race ha dato spettacolo conquistando un doppio podio: 2° posto nella SPRINT e 2° posto nella HARD. Simona Porta , un’altra forza della natura che ha partecipato con la maglia della nazionale all’OCR European Championship Italy 2022 in Val Di Fiemme, partendo in categoria élite tra le migliori d’Europa e classificandosi come 1^ Italiana.

, un’altra forza della natura che ha partecipato con la maglia della nazionale all’OCR European Championship Italy 2022 in Val Di Fiemme, partendo in categoria élite tra le migliori d’Europa e classificandosi come 1^ Italiana. Capucine Bertrand , atleta francese, vincitrice della Pullmann Timi Ama Nature Race a maggio per la categoria donne, capace di macinare chilometri su chilometri in tutte le gare in ogni angolo d’Europa. Nella classifica della Nature Race Series è al primo posto e siamo certi che cercherà di difenderlo con tutta la sua grinta.

, atleta francese, vincitrice della Pullmann Timi Ama Nature Race a maggio per la categoria donne, capace di macinare chilometri su chilometri in tutte le gare in ogni angolo d’Europa. Nella classifica della Nature Race Series è al primo posto e siamo certi che cercherà di difenderlo con tutta la sua grinta. Thibault Debusschere, anche lui graditissima conferma, conosciuto a maggio in occasione della Pullmann Timi Ama Nature Race e vincitore della Arbatax Park Nature Race. Macina gare come se non ci fosse un domani e nel primo week end di novembre ne ha fatte tre percorrendo 45 km di corsa e ostacoli in un solo fine settimana.

anche lui graditissima conferma, conosciuto a maggio in occasione della Pullmann Timi Ama Nature Race e vincitore della Arbatax Park Nature Race. Macina gare come se non ci fosse un domani e nel primo week end di novembre ne ha fatte tre percorrendo 45 km di corsa e ostacoli in un solo fine settimana. Maud Desouter , campionessa OCR del Belgio per il 2022 che di certo darà filo da torcere alle avversarie. Vincitrice della Arbatax Park Nature Race, ha una forza esplosiva micidiale grazie alla quale ha sbaragliato le altre concorrenti. Al Campionato Europeo Spartan si è classificata terza e aspettiamo con trepidazione di vederla all’opera.

, campionessa OCR del Belgio per il 2022 che di certo darà filo da torcere alle avversarie. Vincitrice della Arbatax Park Nature Race, ha una forza esplosiva micidiale grazie alla quale ha sbaragliato le altre concorrenti. Al Campionato Europeo Spartan si è classificata terza e aspettiamo con trepidazione di vederla all’opera. Krystian Poremba, arrivato terzo a Misano e considerato tra i favoriti dei questa edizione.

Il percorso

Il percorso si snoda in una cornice naturalistica particolarmente suggestiva, in un territorio del tutto esclusivo e toccherà i luoghi simbolo della città come il Poetto, la Sella del Diavolo, Cala Mosca, il Faro, e il Fortino di Sant’Ignazio, arricchendo così la competizione sportiva con un’emozione esperienziale naturalistico-turistica senza precedenti.

La race di giovedì 8 dicembre si compone di due moduli: una Hard Race competitiva dedicata agli atleti più esperti e agli agonisti che avranno l’obbligo di superare gli ostacoli, e una Easy Race dedicata ad appassionati e famiglie che vogliono trascorrere una giornata praticando sport su un percorso disegnato appositamente per loro.

Entrambe avranno lo start e la finish line all’interno dello stabilimento balneare Il Lido, partner della manifestazione.

Il divertimento è assicurato dagli ostacoli naturali e artificiali posizionati lungo il percorso. Gli atleti partiranno con al polso tre bracciali che dovranno tentare di conservare fino alla fine della gara superando tutti gli ostacoli; ad ogni ostacolo non superato il giudice presente taglierà un bracciale e la classifica finale starà stilata sulla base del tempo di arrivo e del numero di bracciali conservati.

A questo proposito c’è una grande novità! Quest’anno, infatti, con l’intento di avvicinare il più possibile il regolamento a quello degli OCR WORLD CHAMPIONSHIP, gara ritenuta ancora la più spettacolare tra tutte, il comitato organizzatore locale ha approvato la possibilità di svolgere in due tentativi gli ostacoli in sospensione.

Ciò significa che un atleta, fallito il primo tentativo, potrà decidere se farsi tagliare il bracciale oppure accedere all’unica corsia dedicata al secondo tentativo. In caso venga nuovamente fallita la prova l’atleta dovrà farsi tagliare il bracciale.

Kids Race e Sprint race

Alla famiglia Nature Race quest’anno si sono aggiunte le Kids Race e le Sprint race. La prima, organizzata dalla ASD Run For Joy in collaborazione con Andrea Palmas della ASD Sport Planet e il Lido di Cagliari, si terrà sabato 3 dicembre alle 15:00.

Dedicata ai bambini tra i 5 e i 12 anni, la gara è di circa 300 metri con 10 ostacoli ed è animata da uno spirito non agonistico che vedrà i piccoli atleti gareggiare per guadagnarsi la medaglia ricordo.

Mentre la seconda, la City Nature Race Sprint, organizzata anch’essa dalla ASD Run For Joy con la collaborazione di Riccardo Corrias della Asd Ocr Cagliari, il patrocinio del comune di Cagliari e di Msp Italia, si terrà domenica 4 dicembre e vedrà 28 uomini e 12 donne disputarsi lungo 300 metri e 10 ostacoli una prova secca a cronometro con partenze a coppie.