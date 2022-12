Il concerto Frida & Friends 4 vEyes

FRIDA & FRIENDS 4 vEYES, CONFERMATA LA PARTECIPAZIONE DI TAO AL CONCERTO BENEFICO CON FRIDA BOLLANI MAGONI, MANUELA BOLLANI, CUBIROSSI e LUCY DREAMS

Si terrà Venerdì 16 Dicembre, con inizio alle ore 21:00, la diretta streaming dell'iniziativa Frida and Friends 4 vEyes, un concerto il cui ricavato verrà interamente devoluto all'associazione Onlus vEyes: un Ente del Terzo Settore che progetta tecnologie a supporto di persone con disabilità visiva, ma anche innovativi sistemi di screening pediatrici, basati su algoritmi di intelligenza artificiale, che consentono la diagnosi precoce di malattie invalidanti della vista, oltre a piattaforme di riabilitazione visiva che fanno uso di visori di realtà immersiva e aumentata.

Tra gli artisti invitati sul palco del nuovo FBM Studio, è confermata la presenza del cantauto-rocker TAO:

noto per essere l’ideatore del progetto Tao Love Bus Experience, tour di 1.100 shows tra festival e piazze a bordo di un pulmino Volkswagen del ’74 decorato in ‘stile Woodstock’, con il quale ha toccato oltre 800 località italiane ed europee, percorrendo la bellezza di 160.000 km.

Attualmente TAO è impegnato nella promozione dell’ultimo singolo ‘The Scent of Freedom‘, in rotazione radiofonica, e del nuovo album ‘Freedhome‘.

TAO si esibirà chitarra e voce insieme ad ANA al banjo e ai cori. Prima di lui saliranno sul palco: i Cubirossi , power trio fondato nel 2016 formato dalla frontwoman Marina Giusti e dai due fratelli Gianluca (chitarrista polistrumentista) e Alessandro (batterista) Leoncini, trio noto per essere stato supporter nei tours di artisti del calibro di Morgan ed Elisa,

i Lucy Dreams, trio dreampop proveniente da Vienna, composto da David Reiterer e Philipp Prückl, il cui terzo elemento – Lucy, appunto – è una sorta di intelligenza artificiale, ovvero un sistema indipendente di effetti analogici e digitali. Sarà, poi, la volta della poliedrica Manuela Bollani, attrice, cantante, autrice, nota per aver preso parte in varie produzioni teatral-musicali o in spettacoli televisivi quali Zelig e via dei Matti n°0. Padrona di casa, infine, sarà la talentuosa Frida Bollani Magoni, giovanissima cantante e pianista dal talento raffinato, che ha già al proprio attivo oltre 30 concerti che hanno visto il sold- out su palchi prestigiosi e la partecipazione in spettacoli televisivi, in onda sui canali RAI, quali Danza con Me e Via dei Matti n°0.