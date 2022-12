Il centrocampista Salvatore Gallo all’US Tempio

In apertura di mercato arriva tra i galletti l’esperto centrocampista, con alle spalle 4 stagioni tra i professionisti e 2 campionati vinti con l’Ilvamaddalena

Campano di nascita, sardo di adozione, Salvatore Gallo, centrocampista classe ’92, sarà a disposizione di mister Cantara per la seconda parte di stagione dopo aver iniziato il campionato con la maglia del Buddusò.

Giocatore di sicura esperienza, Gallo ha iniziato la propria carriera nel settore giovanile del Chievo per poi esordire in C1 con la maglia del Lumezzane nella stagione 2012 e poi Venezia, Savoia, Melfi con oltre 100 presenze tra i professionisti.

In serie D con Olbia e Nuorese, Gallo ha poi trascorso diverse stagioni nell’Ilvamaddalena, squadra con la quale ha vinto gli ultimi campionati fino alla conquista della serie D, stagione di cui è stato uno dei protagonisti.

Giocatore di temperamento, motore del centrocampo che tiene alti i ritmi di squadra, Gallo ha deciso di sposare la causa del Tempio:

«Io sono sempre a caccia di progetti che mi coinvolgano – le sue prime parole – e di piazza che dimostrano ambizione.

Il Tempio non lo scopro io, è sempre stata una squadra di altre categorie che oggi ritrova entusiasmo e voglia di emergere grazie a questa nuova società.

Sono lusingato di poter portare avanti anche una sfida personale perché anche a La Maddalena siamo partiti dal basso, per arrivare in alto. Ho avuto tanto nella mia carriera e ora cerco storie di calcio e in questa piazza c’è storia e ci sono idee e voglia di lavorare bene».

A Tempio Gallo ritroverà Valenti, con lui nell’Ilva negli anni scorsi, ma sono tanti i giocatori già affrontati:

«Validissimi giocatori – osserva- perché molti li ho conosciuti da avversari. E’ una squadra con esperienza di altre categorie e con un mister molto preparato che ho avuto modo di conoscere.

Sono tutti aspetti che mi danno entusiasmo per affrontare questa esperienza nuova. So cosa vuole la Società da me e dalla squadra, ora dovrò solo mettermi al lavoro con il gruppo» .

Gallo si unirà da questa sera alla squadra ma non sarà disponibile per la prossima gara avendo rimediato un rosso nell’ultima gara di campionato.