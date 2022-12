Il 10 dicembre esce “Mondi”, il nuovo album di Carlo Addaris

Il 10 dicembre esce “Mondi”, il nuovo album del cantautore sardo Carlo Addaris (Colazione Freak e Lo-Car)

Dal 10 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Mondi”, il nuovo album di Carlo Addaris.

“Mondi” è il terzo album solista di Carlo Addaris, interamante suonato da lui, nonché registrato e mixato nel suo studio personale.

E’ in parte un viaggio fisico verso le parti più scure del nostro vivere quotidiano, e in parte un viaggio allucinato e illusorio verso mondi da esplorare.

Spiega l’artista a proposito della nuova release:

«Suonare e produrre Mondi è stato come fare un lungo viaggio.

In parte seduto sul sedile posteriore di una lussuosa berlina, in parte al volante di una vecchia Chevrolet decapottabile, coi capelli al vento e le lacrime agli occhi.

E mi piace pensare che possa trasmettere le stesse sensazioni.»

TRACK-LIST

Combatti

Sono qui

Quello che resta

Oceani sotto il mare

Mondi

Satellite

Zapping vanity

Vertigine

Rose

Non è un risiko

Biografia

Musicista e autore, Carlo Addaris nasce artisticamente come attore teatrale.

Il suo esordio sul palco avviene all’inizio degli Anni ’90 proprio in teatro, per il quale nel corso degli anni, ha scritto e prodotto diverse musiche (Teatro La Maschera, Antas Teatro, Effimero Meraviglioso), la sua musica si nutre ancora.

Ed è la musica, nel corso degli anni, a prendere il sopravvento.

Agli inizi degli Anni Zero Carlo è frontman dei Colazione Freak:

band che all’epoca suonava in lungo e in largo per la Sardegna, sino ad arrivare ai vari Tora Tora Festival, Rock Tv Tour, Voci per le Libertà.

Lo-Car, progetto di musica elettro-indie-pop

Più di recente deus ex-machina dell’idea Lo-Car, progetto di musica elettro-indie-pop:

col quale ha pubblicato un demo auto-prodotto, e scritto e prodotto Diskotales, pubblicato dalla Needream Records.

Finalista nazionale di Elettro Wave Festival Italia (la parentisi elettronica di Arezzo Wave), apre i live di Ellen Allien e Meg, entrambi al Brancaleone di Roma, gira un videoclip (Kill My Days) a New York, suona in diversi club di Colonia, Kassel, Parigi e Francoforte.

Ne 2016 scrive e produce “Metamorfosi”, il suo primo album solista nel quale fonde in un personalissimo stile, elettronica e cantautorato.

Il disco viene presentato al Karel Music Expò, a Cagliari, nel festival che vede in cartellone artisti del calibro di Steve Wynn, Blixa Bargeld e Stuart Braithwaite dei Mogwai.

Nel 2020 pubblica per Le Officine, l’Ep “Di abbracci, di pugni e di mani sul petto”, un viaggio a ritroso nel tempo tra sonorità anni ’80, alternative rock e chitarre.

Carlo continua a scrutare sentimenti e stati d’animo

Carlo continua a scrutare sentimenti e stati d’animo, cercando nuove via di fuga e nuovi punti di vista, oggi più che mai diviso tra il suo spirito naif e un più maturo senso critico.

L’ultimo anno lo vede impegnato nella scrittura e produzione del nuovo album, che chiamerà “Mondi”, un disco interamente suonato da Carlo, nonché da lui registrato e mixato nel suo studio personale FreakHouseMusic all’interno di quel laboratorio di idee, che abbraccia musica e immagini, e che chiama Play this music loud.

Anticipato dal singolo radiofonico “Vanity Zapping”, esce il nuovo album di Carlo Addaris “Mondi” disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming dal 10 dicembre 2022.

Facebook | Instagram