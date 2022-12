I South Carolina Mass Choir a Nurachi 

South Carolina Mass Choir – Venerdì 23 Dicembre ore 21.00 – Centro Sociale Polivalente – Nurachi

Venerdì 23 dicembre presso il Centro Sociale Polivalente di Nurachi alle ore 21.00 si terrà l’annuale e immancabile appuntamento con il Gospel.

Quest’anno sarà ospite dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” il gruppo: South Carolina Mass Choir.

Il concerto è inserito nella 48^ Stagione Concertistica dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” ed è organizzato con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Nurachi.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 15,00 – Soci € 12,00 – Under 15: € 8,00

Biglietteria dal 20 DICEMBRE c/o la sede dell’ENTE CONCERTI, in via Ciutadella de Menorca, dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

South Carolina Mass Choir

L’unicità di questa corale consiste nel sapere mischiare ritmi moderni a quelli tradizionali, raggiungendo un equilibrio musicale di grande spessore artistico.

Il loro sound sa essere esplosivo ma anche carico di sfumature e suggestioni celestiali tipiche della più genuina tradizione gospel afroamericana. un concerto classico con tutte le canzoni tradizionali del gospel natalizio in alcuni casi impreziosite da ritmi musicali della loro generazione.

La prestigiosa corale gospel, proveniente dalla Carolina del sud, è fondata e diretta da Michael Brown.

Il gruppo prende vita sul finire degli anni ‘90. La corale inizia la propria attività musicale con il primario intento di dare spazio ai molti giovani appassionati di gospel che cercano occasione per esprimere il proprio talento ed anche una possibile carriera nel mondo della musica Gospel, Soul e R&B.

In pochi anni raggiunge le 45 unità e diventa una delle formazioni giovanili più interessanti ed acclamate di gospel contemporaneo della regione.

Sotto la sapiente guida di Michael Brown inizia una intensa attività di studio e di approfondimento della cultura gospel e spiritual dalle origini ai giorni nostri.

Questo lavoro porta la corale a interpretare non solo le forme moderne del gospel ma anche quelle più tradizionali conosciute e cantate dai lori avi. Per questo Gospel Tour presenteranno un concerto classico con tutte le canzoni tradizionali del gospel natalizio in alcuni casi impreziosite da ritmi musicali della loro generazione.

Line-up:

Michael Brown – keys, lead vocal

Essence Geddings – vocals

Javetta Cambell – vocals

Rene Massey – vocals

Donald Hurston – vocals

Angela Perry- Taylor – Vocals

Samitria Gilliard – vocals

Tia DuRant – vocals

David Bell – guitar

Randy Stephens – bass guitar

Albert Jenkins – drums, vocals

Richard Wrighten – drums, percussion, vocals

Sean McClain – keys