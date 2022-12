I Sardi Assoluti si svolgeranno a Dicembre

Occasioni d’oro quelle che si aprono per il tennis sull’isola. Sarà infatti giocata al TC Cagliari l’edizione 2022 dei Campionati Sardi Assoluti di tennis. Un evento che non è soltanto un momento per mettersi alla prova a livello regionale, ma vincere qui significa avere accesso direttamente all’albo d’oro con i campioni sardi di tutta la storia dello sport.

Dopo la scorsa edizione giocata ad Olbia, nel Terranova, è emerso vincitore Manuel Mazzella, che lavora come maestro in Svizzera. Un match acceso, che aveva visto Mazzella contrapporsi al rivale Antonio Zucca, in una vera e propria rivalità che dura omrai da tempo. Per la categoria femminile, invece, il nome che è apparso in cima alla classifica è stato quello di Barbara Dessolis, vincitrice del torneo dopo la vittoria sulla sorella Marcella.

Una storia non troppo diversa quella dei doppi, dove Antonio Zucca lo scorso anno si è reso protagonista ancora una volta, insieme al compagno di squadra Enrico Proli, di Porto Torres. Nella categoria femminile sono state invece proprio le sorelle Dessolis, finaliste in singolo, a spuntarla in finale. Per la categoria misto invece Mazzella, con a fianco l’allieva Alessia Manca, ha raccolto il trofeo e portato a casa una meritata vittoria.

Cosa sono i Campionati Sardi Assoluti

Se persino i meno appassionati possono intuire cosa sia un torneo “Master” e le prestigiose ATP Finals, disputate quest’anno proprio in Italia, a Torino, per quanto riguarda gli Assoluti il discorso è un po’ meno conosciuto. Questi campionati, infatti, sono delle competizioni che la FIT, Federazione Italiana Tennis, organizza sin dal lontano 1895. Dal 2005 in poi suddetti tornei non sono stati svolti, tornando effettivamente come campionato ufficiale nel 2020, ripartendo dal Tennis Club Todi 1971.

La particolarità di queste competizioni è che, a differenza di alcuni tornei di tennis, chiunque si può iscrivere e partecipare, di fatto conquistando il titolo di “Campione d’Italia” arrivando alla finale e vincendo.

Un’ottima occasione per mettersi alla prova e far ripartire anche il tennis, in seguito ai recenti eventi. Fra i nomi più prestigiosi che hanno vinto il torneo dei Campionati Assoluti figurano Panatta, Pietrangeli, Lazzarino e molti altri sportivi che hanno reso il tennis un grande evento.

Un Dicembre di tennis tutto all’italiana

Poter ospitare i Sardi Assoluti sarà dunque un’occasione per appassionati e non di assistere a dei grandi match, dal 14 al 29 Dicembre, con un montepremi complessivo di ben 4000 euro per i vincitori. Dal momento che si svolgono in un periodo di pausa delle grandi competizioni, è un’occasione anche per assistere a competizioni meno blasonate, ma che non mancano di riservare grandi sorprese.

Per rivedere i campionissimi, infatti, si dovrà attendere l’inizio dell’Australian Open il 16 Gennaio, evento che sta già facendo scaldare gli animi degli scommettitori a causa della sempre più imprevedibile ascesa di giovani campioni come Alcaraz e Sinner. Consultando i pronostici di tennis aggiornati è chiaro che gli italiani non mancheranno all’evento di tennis più importante della prima metà del 2023, ma nel frattempo chissà che non emerga un nuovo nome promettente dai Campionati Sardi Assoluti?