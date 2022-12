I ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Oristano, alla scoperta di Vico Mossa

Nei locali dell’ex Hotel Amsicora in via Carducci, ad Oristano, sede dei laboratori per l’indirizzo Alberghiero dell’Istituto Don Deodato Meloni, presieduto dal dirigente scolastico Bruno Sanna, oggi i ragazzi si sono cimentati in un incontro a metà tra ristorazione e cultura sarda, con un evento organizzata dai docenti Antonello Melis, Paola Aracu, Eleonora Uliana e Andrea Vargiu, che hanno proposto un “percorso letterario” scovando tra le pagine de I Cabilli di Vico Mossa, con le citazioni enogastronomiche capaci di offrire spunti significativi rispetto alle abitudini alimentari isolane nella prima metà del ‘900. Nel corso dell’evento, oltre al caffè e ai dolcetti serviti dai ragazzi, è stato anche proiettato il corto “Nuralia il paesino lontano di Vico Mossa” prodotto dal Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano e dall’associazione culturale Sa Curadoria. Guidati dai docenti, oltre ad aver egregiamente curare il servizio in sala, hanno letto anche alcune citazioni, significative, estrapolate dal libro di Vico Mossa “I cabilli”, ambientato tra le due guerre nel secolo scorso. L’incontro, è stato anche l’occasione per ammirare la Mostra fotografica “Vico Mossa fotografie d’architettura”, scattate in diversi paesi della Sardegna gentilmente concesse dal Comune di Serramanna dove sono in esposizione permanente. Laureato in architettura nel 1939, nel 1964 vince anche il primo premio al concorso letterari intitolato a Grazia Deledda, proprio con il libro “I Cabilli”, con la prefazione curata da Giuseppe Dessì. Il libro è una sorta di diario, dove descrive la vita di due paesi molto diversi tra loro ed è ambientato tra la I e la II Guerra Mondiale, dove l’autore ricostruisce la sua infanzia con uno sguardo attento, dove ogni vicenda si consuma nell’ambito del paese e chi viene da fuori, viene visto come un pericolo e pertanto definito “cabillo”. Vico Mossa fu anche un valente giornalista e collaborò con diverse testate giornalistiche, tra cui L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna, Il Convegno e Ichnusa. Ha scritto anche svariati libri di argomentazioni a carattere architettonico.