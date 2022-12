I progetti per la realizzazione del Crystall Skate 

Spazio Giovani – Venerdì 16 dicembre presentazione dei progetti per la realizzazione del Crystall Skate

Venerdì 16 dicembre, alle 17, allo Spazio Giovani Flavio Busonera si terrà la presentazione del progetti per la realizzazione del Crystall Skate.

“Si tratta di una tavola innovativa nata grazie alla creatività di Alfonso Canfora, con il supporto del Centro e dei ragazzi che hanno preso parte alle fasi di progettazione e dei test effettuati presso lo Skate Park comunale”

precisa Antonio Ricciu, coordinatore dello Spazio giovani.

“Il progetto nasce per dare ai giovani nuovi stimoli e coinvolgerli in attività creative al fine di stimolare le loro abilità… e perché no farli sognare –

dice il creativo Alfonso Canfora -.

I lavori iniziano allo Spazio Giovani nell’ambito dei laboratori sulle nuove tecnologie grazie alle quali si è potuto, a partire dai dispositivi tecnologici a disposizione (stampante 3D, Scanner 3D, Pc) sviluppare un progetto ben definito.

L’aspetto interessante è che da un progetto tridimensionale realizzato con software di elaborazione grafica si è poi potuto procedere con la pratica e l’utilizzo di diversi materiali quali:

carbonio, compensato marino, Kevlar, policarbonato trasparente.