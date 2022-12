HP Sport al posto d’onore al rally Fettunta

HP Sport e Bocchio chiudono al posto d’onore nel rally della Fettunta

Una non perfetta scelta di gomme nel corso del primo giro, ha negato al portacolori di HP Sport il successo nel rally della Fettunta. Alessandro Bocchio in gara con la Clio S1600 MotulTech e Leone Natoli alle note, dopo una partenza non delle migliori, accusava infatti un ritardo dal leader della gara, il veronese Targon 13’’1 dopo soltanto undici chilometri di gara. Bocchio non si perdeva d’animo è con un secondo giro da vero campione, risaliva al secondo posto staccato di soli 6’’3 dal vincitore Targon, chiudendo così la gara fiorentina al secondo posto. A fine gara, qualche rammarico da parte di Bocchio che dichiarava: “Un vero peccato l’aver commesso l’errore nella scelta dei pneumatici nel primo giro, la ripartenza dopo l’assistenza ci ha permesso di spingere al massimo, abbiamo recuperato di gran carriera, ma non è bastato per andare a vincere, è stata comunque una bella gara”. Bene l’esordio di William Quatrini e Flavio Parente con la Peugeot 208 Rally4 che chiudevano la loro ‘fatica’ tredicesimi di classe su 19 partenti, impegnati in una gara test in vista dell’imminente impegno di Ceccano del 9/10 dicembre.