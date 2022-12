Guardie mediche, le aperture di San Silvestro e Capodanno.

Si sa, la notte di Capodanno è sempre problematica, c’è sempre bisogno di molta assistenza medica. Possono succedere incidenti legati ai fuochi d’artificio, o malesseri legati al cenone della Vigilia; per non parlare degli incidenti stradali! Quali sono, quindi, gli orari della continuità assistenziale per il 31 Dicembre e per la notte di Capodanno? E dopo Capodanno?

Guardie mediche: orari del 31 Dicembre e 1 Gennaio

La notte del 31 dicembre in Ogliastra saranno aperti i punti di continuità assistenziale di Ilbono, Barisardo, Tertenia e Gairo, dalle ore 20 dell’ultimo dell’anno sino alle ore 8 della mattina del 1 gennaio.

Per quanto riguarda la giornata del 1 gennaio 2023, le guardie mediche di Barisardo, Ilbono e Gairo saranno operative per l’intera giornata. Quindi, è assicurato il turno diurno e notturno, per 24h. Gli orari: dalle ore 8:00 del 1 gennaio sino alle ore 8:00 di lunedì 2 gennaio.

Sempre nella giornata di Capodanno i punti di continuità assistenziale saranno aperti anche a Tertenia (dalle ore 8 alle ore 20), Perdasdefogu (dalle ore 17 alle ore 8 del 2 gennaio), Tortolì (dalle ore 20 alle ore 8 del 2 gennaio) e Villagrande Strisaili (dalle ore 20 alle ore 8 del 2 gennaio).

