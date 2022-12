Giuseppe Ierolli ospite del club Jane Austen

DOMANI 16 DICEMBRE, ALLA MEM DI CAGLIARI, IL SAGGISTA GIUSEPPE IEROLLI SARÀ OSPITE DEL DICEMBRE LETTERARIO ORGANIZZATO DAL CLUB DI JANE AUSTEN SARDEGNA. LO STUDIOSO PROPORRÀ UNA RILETTURA CRITICA E RAGIONATA DEL CAPOLAVORO AUSTENIANO “ORGOGLIO E PREGIUDIZIO”. DURANTE LA SERATA, LA COMPAGNIA NAZIONALE DI DANZA STORICA DIRETTA DAL MAESTRO NINO GRAZIANO LUCA ESEGUIRÀ LE DANZE DI EPOCA REGENCY. APPUNTAMENTO ALLE 17

Il Dicembre Letterario organizzato dal Club di Jane Austen Sardegna prosegue con la prima delle tre giornate cagliaritane dedicate alla scrittrice inglese a cui l’associazione è intitolata. A partire dalle 17, alla Mem di Cagliari, il saggista Giuseppe Ierolli curerà il convegno “Per una rilettura critica e ragionata di Orgoglio e pregiudizio“. Apprezzato studioso di Jane Austen, Ierolli ha tradotto tutte le opere e le lettere dell’autrice raccogliendole sul sito www.jausten.it. A lei e ai suoi lavori ha inoltre dedicato numerosi saggi. È co-fondatore e vicepresidente della Jasit, la Jane Austen Society of Italy.

La serata sarà arricchita dalla presenza della Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretta dal Maestro Nino Graziano Luca, che eseguirà le danze di epoca Regency per rivivere le atmosfere raccontate da Jane Austen nei suoi romanzi. La Compagnia si occupa dello studio e della diffusione della danza storica dal Rinascimento all’inizio del ‘900.

Negli anni ha collaborato con enti e istituzioni di alto livello e ha ideato un format di successo per l’allestimento dei Gran Balli nei più bei palazzi storici in Italia e all’estero. Nino Graziano Luca, direttore artistico e fondatore della Compagnia, vanta una lunga esperienza come docente, conduttore e autore radiofonico e televisivo, presentatore di eventi musicali, letterari e coreutici. Per le sue attività è stato insignito di numerosi riconoscimenti.

L’accesso all’evento, che si terrà nella Mediateca del Mediterraneo in via Mameli a Cagliari, è libero e gratuito.

Il Dicembre Letterario è realizzato con il sostegno dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

