Nona edizione della Giornata Mondiale del Suolo.

Quest’anno, la giornata è dedicata alla biodiversità; l’iniziativa è stata istituita nel 2014 dalla Food and Agricolture Organization (FAO) delle Nazioni Unite per promuovere il

vitale ruolo giocato dal terreno nello sviluppo e nel mantenimento della vita sul nostro pianeta.

L’impegno di 70 bambini della scuola dell’infanzia di Cagliari

“Salviamo il suolo, salviamo la nostra Terra”. É questo il messaggio, chiaro e semplice, che 70 bambine e bambini di “Crescere Insieme”, scuola dell’infanzia di Cagliari, lanceranno domenica 4 Dicembre, in occasione della nona Giornata Mondiale del Suolo.

Lo faranno come dei piccoli influencer: con le mani, gli occhi e le voci, ma anche con le poesie, le storie e le canzoni in sardo e inglese.

I piccoli hanno tra i 12 mesi e i 6 anni. Tutta questa energia ed entusiasmo sono stati concretizzati nella realizzazione di un breve video: i bimbi stanno attorno a un cartellone, su cui essi stessi hanno disegnato la Terra. Nella parte centrale del video, ognuno di loro getta un mucchietto di terra con un germoglio, sulle ceneri del Pianeta bruciato. Il senso è quello di rinascita, di dare vita alla terra nuova.

Il filmato verrà lanciato nel web proprio domenica. L’obiettivo è quello di partecipare virtualmente alla manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma, dalle 11 alle 14 di fronte al Colosseo e che vedrà riuniti cittadini e Organizzazioni per stimolare le Istituzioni a cogliere l’opportunità di rivalutare le politiche di gestione e protezione del suolo italiano e proteggerlo da incendi e siccità nel 2023.

Le parole della Direttrice della scuola di Cagliari

«Da quando esiste la nostra scuola, da 25 anni, dimostriamo come gli under 6 siano molto vicini al più grande dei problemi che affliggono la Terra»

Queste le parole della Direttrice Patrizia Noli, che continua: «I nostri piccoli ospiti sono continuamente coinvolti con il gioco e l’interazione verso la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della natura, verso una conoscenza dei 4 elementi. Il dovere e il piacere che ha una scuola è anche quello di educare verso “buone pratiche” finalizzate al rispetto per il meraviglioso mondo che ci circonda. Ogni giorno le nostre e loro attività vertono su alcuni semplici principi: riciclo, riuso, risparmio e rispetto. Zero spreco, zero rifiuti. L’acqua non si spreca, gli alberi si rispettano, l’ambiente non si sporca e il suolo si alimenta».

Le attività di “Crescere Insieme”

Su questo modello, durante tutto l’anno i bambini svolgono tante attività all’aperto come quelle che li vedono interrare i semi per vedere germogliare le piante, assistere alla vendemmia o visitare le fattorie didattiche.

La Coordinatrice del nido Cristina Mascia rimarca: «Di fronte alla continua distruzione del suolo, noi sentiamo l’urgenza di restituire ai bambini la poesia e la magia della nostra Madre Terra. Vogliamo ricostruire quel dialogo antico interrotto dall’incuria e dalla superficialità.»

La Giornata Mondiale del Suolo è importante.

Ecco perché “Crescere Insieme” propone una serie di attività volte alla riscoperta e alla protezione del suolo.

Conclude la Direttrice: «Bastano piccoli gesti, come quello di affidare ad ogni alunno una piantina che, giorno dopo giorno, lui stesso curerà. La aiuterà a crescere, condividendo con compagni ed educatrici momenti di vita quotidiana all’aperto. La natura riprende il suo ruolo. Così, attraverso questo gioco speciale, vengono gettati i semi dell’amore. Non solo: anche quelli del Rispetto, della Cura e Protezione di quanto è veramente prezioso e fondamentale per l’umanità intera.»