Laboratorio Abaco per adulti contro la Violenza sulle Donne

Venerdi 16 dicembre alle 19,30, sempre al teatro Maria Carta di Villaspeciosa, gli allievi del Laboratorio Abaco per adulti, diretto da Rosalba Piras e Antonio Luciano, presenteranno una serata dedicata alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

Gli allievi dai 23 ai 70 anni, interpreteranno brani tratti dalla letteratura mondiale tra cui William Shakespeare, Carl Valentin, Martha Rivero Garrido, Madre Teresa di Calcutta, oppure tratti da film come Monster, bellissimi scritti poetici di autrici sarde , ma anche testi brillanti come quelli di Giorgio Gaber, Roberto Benigni, Paola Cortellesi, perché le donne sono come un caleidoscopio dai mille colori e sanno anche ridere di se stesse.

In scena

Maddalena Serra, Annalisa Devigus, Federica Melis, Massimiliano Corda, Candida Pusceddu, Rachele Chiappe, Irene Lecca, Sara Mallei, Federica Garau, Nicola Schembari, Giuseppina Ragucci. In collaborazione con l’amministrazione comunale di Villaspeciosa , la serata sarà a Ingresso Gratuito.

advertisement

Info e prenotazioni al 347.8928141 – mail aabaco@gmail.com