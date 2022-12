Giochi Lotto: curiosità ed ultime novità d’interesse per gli appassionati

Il Gioco del Lotto, insieme al 10eLotto e al MillionDAY, continua ad appassionare moltissimi italiani che compilano la propria schedina (in formato cartaceo oppure online). Che si tratti di giochi basati esclusivamente sulla fortuna è ormai chiaro e deve esserlo: non c’è correlazione tra le varie statistiche sui numeri ritardatari o frequenti e l’estrazione di un numero. Queste possono tornare utili quando si è indecisi sui numeri da giocare e si è in cerca di ispirazione, ma di certo non permettono di aumentare le proprie chance di vincere un premio.

Oggi andremo alla scoperta di curiosità e tradizioni del gioco più popolare in Italia, vedremo quali sono le ultime novità da conoscere e sveleremo qualche aneddoto interessante.

Le ultime novità sulle estrazioni e sulle vincite

Per quanto riguarda le news sulle estrazioni dei Giochi Lotto, non c’è molto da dire in merito se non che proseguono di mese in mese le grosse vincite e che dunque sono sempre di più gli italiani che riescono a portare a casa un bel premio. Per rimanere informati in merito comunque basta visitare regolarmente il portale ufficiale del Gioco del Lotto o scaricare l’app My Lotteries. Questi canali vengono aggiornati costantemente. Alcune delle vincite più recenti, comunque, vengono riprese anche dai quotidiani nazionali e locali sia per quanto riguarda il Lotto che il 10eLotto che il MillionDAY.

EXTRA MillionDAY: la novità del momento

La novità del momento, per quanto riguarda le dinamiche di gioco, è costituita da EXTRA MillionDAY, opzione di gioco aggiuntiva che va a rendere l’esperienza ancora più entusiasmante offrendo la possibilità al giocatore di aumentare le proprie possibilità di vincita. Selezionando tale opzione nel momento della compilazione della schedina infatti si partecipa ad un’ulteriore estrazione, che avviene subito dopo quella classica. Questa è una novità che sembra piacere agli appassionati di MillionDAY.

L’origine del termine “Lotto” è francese

In molti non lo sanno e probabilmente altrettante persone non si sono mai poste il problema, ma sembra ormai certo che il termine “Lotto” abbia origini francesi ed affondi le sue radici dall’antica parola “lot” che letteralmente significava “eredità, sorte”. L’accezione storica dunque sembra essere rimasta pressoché invariata.

Il MillionDAY è l’unico gioco che non è stato mai sospeso

Una curiosità tra i vari giochi legati al Lotto riguarda il MillionDAY, l’ultimo arrivato visto che ha fatto la sua prima comparsa nel febbraio del 2018. Ebbene, il MillionDAY è l’unico gioco di sorte numerico che non è mai stato sospeso, nemmeno durante la pandemia di Covid, quando al contrario, seppur per pochi giorni, sono stati fermati sia il Gioco del Lotto che 10eLotto. Il motivo è molto semplice ed è legato alle modalità di estrazione, perché nel MillionDAY il sorteggio avviene in automatico, dunque non è necessaria la presenza di persone in carne ed ossa. A differenza del Gioco del Lotto, che proprio per tale motivo durante la pandemia era stato temporaneamente sospeso (ma solo nella versione cartacea).