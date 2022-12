Giagoni sulle istanze dei segretari comunali

“La finanziaria appena approvata ha finalmente recepito le istanze dei Comuni della Sardegna, e non solo, sui segretari comunali”. In Sardegna, su 377 Comuni, circa 150 sono allo stato attuale sprovvisti di un segretario comunale

Giagoni sulle istanze dei segretari comunali – Una realtà allarmante che ha spinto la Lega Sardegna, su proposta del capogruppo Michele Ennas, a presentare il sette dicembre una mozione con la quale si chiedeva di intervenire tempestivamente sulla questione.

Richiesta prontamente accolta dal Parlamento che all’articolo 145, in deroga alla disciplina vigente, ha autorizzato ad iscrivere all’Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021. Questo al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all’Albo e sedi di segreteria.

Non solo, sempre mossi dalla medesima finalità e dall’intento di supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in finanziaria si è disposto che a decorrere dall’anno 2023 e fino al 31 dicembre 2026 le risorse del fondo del Ministero dell’interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l’attuazione del PNRR possono essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali nonché a finanziare iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

Un passo avanti importante a sostegno di chi quotidianamente affronta tematiche e realtà complesse che necessitano di supporto e guida concreta.”

Così il deputato e coordinatore regionale Lega Salvini Sardegna Dario Giagoni