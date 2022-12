FSP Polizia porta i doni ai bambini delle Case Famiglia

FSP POLIZIA DI STATO DI VENEZIA consegnerà i regali, giocattoli ed allegria al Centro Don Vecchi di Mestre; Casa Famiglia Taliercio di Mestre; Casa Famiglia San Pio X di Venezia; Centro di Solidarietà Cristiana Papa Francesco di Mestre. I doni di Babbo Natale dell’Fsp Polizia di Stato di Venezia verranno consegnati grazie al Mobilificio Corò di Marano di Mira (ve) e la Toys Center di Gambarare di Mira (ve), sponsor dell’iniziativa.

Alla festa sarà presente il “nostro” Babbo Natale Renzo Maso. Grazie di cuore anche e soprattutto ai Poliziotti in servizio e non che si sono adoperati e spesi per questa speciale iniziativa!

La Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato di Venezia