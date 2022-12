CeDAC: Legger_ezza 2022: DOMANI ( venerdì 16 dicembre) h 18.30 Francesco Cicconetti presenta “Scheletro Femmina” al Borderline di Sassari

Scheletro Femmina

di Francesco Cicconetti

(Mondadori 2022)

Scheletro Femmina, tra fiction e ricordi di Francesco Cicconetti

È un’autofiction che emoziona e scuote nel profondo quella di Francesco Cicconetti, in libreria con il titolo Scheletro Femmina. Un romanzo che segue, tra invenzioni narrative e veri ricordi, la storia di Francesco fin dall’infanzia.

L’autore ha raccontato il suo percorso di transizione sui social, diventando un punto fermo per la comunità Lgbtqi+. Scheletro femmina nasce quindi anche per essere “un punto di riferimento, un po’ di rappresentazione”, come ci dice lo stesso Francesco Cicconetti.

Prima di tutto però è un romanzo che nasce da un’urgenza: quella di rivedere tutto dall’esterno. Nascono così personaggi che non sono mai stati vere persone, ma l’unione di tante. Parole, fatti e luoghi non del tutto reali.

A rimanere veri ci sono però il dolore e l’amore, che sostengono l’intero percorso di Francesco nel suo legame specialissimo con Sara, che lo accompagnerà nel suo percorso di scoperta di sé; o nel suo rapporto con nonna Gioli, e ancora nei momenti del coming out o dell’inizio del percorso di transizione.

Scheletro femmina sa essere molto crudo, e allo stesso tempo pieno di tenerezza e amore: quello che ci racconta è una trasformazione individuale, unica e speciale, ma al contempo universale, perché metafora della lotta che tutti noi affrontiamo per scoprire chi siamo veramente, e per riuscire a esserlo fino in fondo.

L’autore

Francesco Cicconetti, 26 anni, riminese, ha iniziato la sua carriera come creator raccontando la sua storia sui social. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche tra cui “Vanity Fair”, tenuto un TedX e partecipato a diverse talk (tra gli altri: Wired, Cicap Fest, Future Vintage Festival, MED).

È comparso sulla copertina del magazine “Flewid”, partecipato alla serie “Sex Uncut” ed è stato protagonista del videoclip di Giovani Wannabe, singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Nel 2021 è stato premiato come creator dell’anno ai Diversity Media Awards.

Fa da consulente ad aziende per aggiornamenti interni legati al linguaggio e all’inclusività.