Fino a leggermi matto – Natale con gli autori nelle biblioteche del territorio

Continuano gli appuntamenti del Festival letterario “Fino a leggermi matto”, nelle Biblioteche del territorio. Dopo gli incontri di fine novembre, il calendario riprende lunedì 12 dicembre.

Il programma del Festival “Fino a leggermi matto”

12 Dicembre, Biblioteca comunale di Benetutti, ore 10.00: riapre Chiara Murru con lo spettacolo-laboratorio ispirato a “Il piccolo principe“ di Antoine de Saint-Exupery. Si replica il 15 dicembre alla Biblioteca comunale di Irgoli(ore 10:30). Ancora, il 16 dicembre nella sala della Scuola primaria di Oschiri (ore 14:00) e il 17 dicembre alla Biblioteca comunale di Porto Torres (ore 10:00). Infine, il 19 dicembre alla Biblioteca comunale di Buddusò (ore 10:30) e sempre il 19 dicembre alla Biblioteca comunale di Pattada (ore 17:00).

Il 14 dicembre, alla Biblioteca comunale di Porto Torres, alle 19:00, si aprirà “A night at the teathre – I Queen alla corte di sua Maestà il cinema”, con l’autore Vincenzo Cossu in dialogo con Manuela Muzzu e gli interventi musicali del Trio Reinas.

advertisement

Alla Biblioteca comunale di Sorso, il 16 dicembre (ore 19:00), Silvia Sanna presenterà “Fabrizio De Andrè – vecchi, ladri, avvinazzati, assassini e ovviamente anarchici”, con l’accompagnamento musicale dal vivo del musicista Mauro Manca, presentazione che il 19 dicembre (ore 18:30) sarà alla Biblioteca comunale di Tissi.

Si chiude il 21 dicembre, a Cargeghe, con “La Favolosa fata Fantasia”, con Chiara Murru e Spazio-T per il gioco teatrale condotto da una esuberante e smemorata fata con la passione per l’opera lirica. Appuntamento alle 10:00 nella sala della Scuola dell’Infanzia.

Il Festival Fino a leggermi matto èorganizzato dall’Associazione culturale Carta da Musica in collaborazione con la società cooperativa Le Ragazze Terribili. Inoltre, c’è il sostegno dell’ Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, Servizio Beni Librari, della Presidenza del Consiglio Regionale e della Fondazione di Sardegna. L’appuntamento è il prossimo anno, con tante proposte in parole e musica tra l’estate e l’autunno.