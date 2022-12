Ritorna al teatro Verdi di Sassari uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio il festival “(to) be in Jazz – I Concerti Aperitivo“, organizzato dall’Associazione Blue Note Orchestra (ABNO) in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica.

Il cartellone comprende quest’anno tre appuntamenti domenicali il 4, 11 e 18 dicembre (con doppio concerto alle 11 ed alle 18) e due concerti natalizi, che si terranno venerdì 23 dicembre alle 20.30 e sabato 24 alle 11.

Si parte il 4 dicembre Sempre con doppio appuntamento alle 11 ed alle 18 con “OJS Plays Art Pepper+Eleven”, omaggio ad Art Pepper+Eleven, straordinario album del sassofonista americano Art Pepper, un autentico classico entrato nella storia del jazz. L’Orchestra Jazz della Sardegna fornirà lo swing e l’energia e Gabriele Comeglio soffierà nei suoi sax per far rivivere il lirismo di Pepper in questo omaggio ad uno dei suoi massimi capolavori. Comeglio, sassofonista e direttore d’orchestra è stato il primo italiano a diplomarsi presso il Berklee College of Music di Boston. Tra i jazzisti italiani più apprezzati in ambito internazionale ha collaborato con Ray Charles, Stevie Wonder, Mina e Randy Brecker. Dopo il concerto delle 11 a cura del Museo del Vino il pubblico è invitato alla consueta degustazione con la presentazione dei vini della Cantina Giogantinu e delle prelibatezze del ristorante “Il Covo del Conte”.

advertisement

I titoli di ingresso agli spettacoli saranno disponibili in prevendita presso il Teatro Verdi di Sassari via Politeama dal Lunedi al Venerdì dalle 17.00 alle 20.00, oppure online su www.abno.com.

Il costo del biglietto per il singolo concerto è di € 10,00, l’abbonamento ai quattro concerti costa € 30,00

(to) be in jazz – I Concerti Aperitivo

XXI EDIZIONE – 2022

Sassari – Teatro Verdi

Dal 4 al 18 dicembre 2022

ore 11.00 – ore 18.00

4 dicembre

“OJS Plays Art Pepper + Eleven”

Orchestra Jazz della Sardegna

Gabriele Comeglio sassofoni

11 dicembre

“A Day in Barcelona”

Susana Sheiman voce solista

Orchestra Jazz della Sardegna

Duccio Bertini direzione e arrangiamenti

18 dicembre

“A Case of You”

La Musica di Joni Mitchell

Erica Mou voce solista

Orchestra Jazz della Sardegna

Michele Corcella direzione e arrangiamenti

23 dicembre ore 20.30

24 dicembre ore 11.00

“Natale in Swing”

Polifonica Santa Cecilia

Denise Gueye voce solista

Direttore del coro Matteo Taras

Orchestra Jazz della Sardegna Laboratory

Gavino Mele direzione