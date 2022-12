Festeggiamenti per i quarant’anni del Museo “Genna Maria”. Villanovaforru, domenica 18 dicembre 2022

Il 18 dicembre 1982 si teneva l’inaugurazione del Civico Museo Archeologico “Genna Maria” di Villanovaforru, luogo deputato alla custodia ed esposizione dei reperti provenienti dall’omonimo nuraghe studiato fin dal 1969.

Il museo

Primo Museo Civico Archeologico a essere istituito in Sardegna, in un’epoca e in un’area in cui il turismo culturale e archeologico era ancora un’utopia, il 18 dicembre 2022 ci apprestiamo a celebrarne il quarantennale.

Nel corso di questi primi quarant’anni, il Museo Archeologico “Genna Maria” è stato un motore di crescita culturale e turistica per il territorio della Marmilla, nonché modello di ispirazione per diverse realtà della nostra regione.

Grazie soprattutto al prezioso contributo di archeologi e studiosi, unitamente al lavoro delle Università, delle Soprintendenze, della Regione Sardegna e delle Amministrazioni Comunali, la nostra struttura museale è stata sede di importanti ricerche e ha assunto una posizione di rilievo che ancora oggi occupa nel panorama scientifico e culturale della Sardegna.

È dunque intenzione dell’Amministrazione Comunale di Villanovaforru, della Direzione Scientifica del Museo e della Coop. Turismo in Marmilla, celebrare questa ricorrenza, dedicando una giornata al nostro patrimonio archeologico e culturale con la manifestazione “Genn’e Mari. Quarant’anni di cultura”.

Festeggiamenti “Genn’e Mari. Quarant’anni di cultura”

Per l’occasione, che coincide con la chiusura di un’importante campagna di restauro e valorizzazione presso il nuraghe “Genna Maria”, verranno aperti al pubblico un importante settore del villaggio nuragico finora mai reso fruibile e le torri del nuraghe:

il complesso di Genna Maria sarà così completamente visitabile per la prima volta dalla sua apertura.

La giornata prevede alle h. 10 presso la Biblioteca Comunale, la presentazione delle indagini effettuate.

Interverranno:

la Soprintendente Monica Stochino,

la funzionaria regionale Francesca Carrada,

l’archeologa Gianfranca Salis direttrice scientifica dell’intervento (SABAP),

l’archeologa sul campo Adele Barbieri (Impresa ZIS),

i direttori dei lavori Ancilla Serafini e Massimiliano Piras (SPAI associati),

la restauratrice SABAP Giorgia Toreno.

Modera gli interventi, il giornalista Vito Biolchini.

Inaugurazione delle nuove aree del complesso ed esposizioni

A seguire, si terrà l’inaugurazione delle nuove aree del complesso di Genna Maria fino ad oggi interdette al pubblico, accompagnata dalla visita guidata a cura di Gianfranca Salis e Adele Barbieri.

Alle h. 15.30 presso la Sala Mostre Temporanee sarà inaugurata la mostra “Ripercorrendo il museo Genna Maria.

I documenti d’archivio” con l’esposizione di documenti, fotografie e materiale d’archivio che testimoniano i quarant’anni di attività.

Alle h. 17, al Museo Archeologico, il critico d’arte Paolo Sirena presenterà la mostra “Un paese al Museo”, raccolta fotografica dedicata a Villanovaforru e ideata dal direttore scientifico del museo, Giacomo Paglietti.

Per info: museo@comune.villanovaforru.ca.it / 070 9300050 / 333 1760216