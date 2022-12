Festa della famiglia: il nucleo fondamentale della società

È storicamente il fondamento di ogni società, fin dai tempi risalenti all’uomo primitivo

La famiglia è il centro focale della società. In sé è racchiusa proprio una mini società.

Ieri i cristiani hanno festeggiato la festa di questa istituzione su cui si basa tutta la società.

advertisement

Lo ha fatto con uno sguardo rivolto a quella di Nazareth, modello di tutti i cristiani cattolici.

Oggi, come sempre, la famiglia è spesso minata da vari attacchi interni ed esterni ad essa.

Basti pensare alle tante famiglie di migranti, distrutte, mutilate e sepolte nell’oscurità e nelle profondità del mar Mediterraneo.

Non solo, basterebbe volgere lo sguardo a quelle disgregate a causa delle guerre, che continuano incessanti in diverse parti del mondo.

Senza poi analizzare i vari argomenti o discussioni politiche, che hanno come “centro” la famiglia.

Insomma, il nucleo ed il cuore pulsante della nostra società, è continuamente messo a dura prova da una serie innumerevole di attacchi.

Per questo motivo la società odierna mette, troppo spesso, in evidenza crepe e punti interrogativi, che andrebbero analizzati minuziosamente, per poi poter intervenire in maniera adeguata e mirata.

L’unica cosa certa, è che poter ripartire, è necessario investire sulla famiglia, punto centrale e prima cellula della società.