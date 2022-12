Ex Ilva: Ugl: ”Lo Stato riprenda la gestione”

Ex Ilva. Spera (Ugl):”No a altri fondi, lo Stato riprenda la gestione”.

“L’Ugl Metalmeccanici lo ha più volte sostenuto, ribadito e confermato che non è accettabile finanziare a fondo perduto Acciaierie d’Italia; rischiando, così facendo, di perdere tutto considerato che l’azienda nulla sta’ facendo per rilanciare il polo siderurgico più grande d’Europa. advertisement Il Governo si fermi non approvando l’ennesima erogazione a favore di ArcelorMittal a meno che lo Stato evochi a sé almeno il 60% della governance aziendale”. Dura è la posizione espressa dal Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera in riferimento e in attesa della decisione del Consiglio dei ministri sull’ipotesi del prestito ponte ad Acciaierie d’Italia per far fronte alla crisi di liquidità.

Le dichiarazioni di Antonio Spera

Per il Segretario Ugl: “ArcelorMittal sta distruggendo la siderurgia Italiana; lo sa bene essendo il principale concorrente di questa fabbrica e non ha alcun interesse a farla funzionare in maniera adeguata e neanche interesse alla ristrutturazione degli impianti e alla decarbonizzazione. Se si continua a dare soldi a fondo perduto perderemo tutto; oltre a non ottenere una progettualità concreta per la siderurgia italiana e dove non ci sono i volumi produttivi più volte annunciati. Ciò che è sicuro e palpabile è il continuo ricorso alla cassa integrazione senza una minima veduta e programmazione d’investimenti per la sicurezza degli impianti; in una situazione di stallo degli appalti scaduti da tempo, che non permettono ancora a quantificare di quanto ammonterebbe la cifra da impegnare per la sicurezza degli impianti.

”Lo Stato riprenda la gestione”