Etjca, agenzia per il lavoro – Le posizioni aperte

Milano, 01 dicembre 2022 – ETJCA – Agenzia per il lavoro 100% made in Italy è sempre attiva nella ricerca e selezione di personale specializzato da inserire in diversi ambiti specifici, propone nel mese di dicembre oltre 1800 posizioni lavorative su tutto il territorio nazionale.

In particolar modo l’avvicinarsi del periodo natalizio in tutte le regioni italiane incrementa l’occupazione temporanea in specifici campi, quali l’industria alimentare, dove si ricercano addetti al confezionamento, controllo qualità e produzione. Anche il comparto della grande distribuzione e dei supermercati continua a rappresentare uno dei settori più attivi con una ricerca di addetti alla vendita, alla salumeria, addetti all’inventario, al banco e scaffalisti.

Nelle regioni del Nord segnaliamo in Lombardia posizioni aperte come referente di magazzino, magazzinieri junior e operai di produzione. In Piemonte si ricercano operai addetti alle pulizie e addetti all’assemblaggio. In Liguria si ricercano un business development magazine e un educatore professionale.

Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia, tra cui in Umbria, dove si selezionano impiegati per l’ufficio acquisti, un consulente per le politiche attive del lavoro e un perito elettronico informatico. In Emilia-Romagna sono richiesti un montatore meccanico, un impiegato ufficio qualità e un geometra di cantiere. Nel Lazio ci sono opportunità come autista di autobus, inoltre si ricerca un addetto vendita presso una gioielleria di lusso, In Abruzzo si ricerca un operatore sociosanitario, un assemblatore trasfertista e un tecnico disinfestatore. In Toscana si ricerca un elettricista impiantista industriale e un meccanico per auto, inoltre sono attive diverse ricerche per addetti alla produzione per un’azienda operante nel settore chimico.

Anche nel Sud Italia e nelle Isole non mancano le proposte lavorative. In Sardegna si ricercano per una catena di alberghi 4/5 stelle per la stagione estiva 2023 le seguenti figure professionali: 10 Aiuto Cuoco, 20 camerieri di sala, 5 cuochi capo partita e 20 Chef de Rang. In Sicilia si segnalano posizioni aperte come banconisti e camerieri con esperienza nel settore. In Puglia si ricercano saldatori a filo continuo. Ė inoltre attiva una ricerca per un’azienda operante nel settore della ricerca e dello sviluppo di un neo laureato in ingegneria chimica- ingegneria dei materiali, per ricoprire il ruolo di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e dei processi di produzione.

I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito.www.etjca.it

Gli annunci possono essere filtrati per regione, città, settore, ruolo, tipo di contratto e disponibilità oraria, rendendo la ricerca efficace e immediata. Per inviare la propria candidatura a un’offerta di lavoro è necessario registrarsi al sito di ETJCA con pochi e semplici passaggi.