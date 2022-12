Esenzione ticket: richieste non dovute. Indagine di Desirè Manca.

Esenzione ticket: gli utenti ricevono solleciti di pagamento. La questione non è chiara

Cerchiamo di fare luce su quanto sta succedendo ultimamente nella sanità della Sardegna.

Anni fa, numerose persone hanno usufruito dell’esenzione ticket per reddito, pur non avendone diritto; infatti, i successivi accertamenti della Asl appuravano il superamento della soglia.

advertisement

Però, nonostante gli utenti abbiano provveduto a sanare le proprie posizioni, saldando quindi quanto dovuto, l’Agenzia delle Entrate sta inviando ulteriori cartelle di sollecito di pagamento. Naturalmente, gli utenti sono molto preoccupati e si stanno rivolgendo agli uffici Asl, ma non ricevono risposte.

Le parole della consigliera M5S Desirè Manca

La consigliera regionale del M5s Desirè Manca ha presentato un’interrogazione al Presidente Solinas e all’assessore alla Sanità Doria.

La consigliera afferma:

“Abbiamo diversi esempi di persone che hanno già provveduto a saldare le somme relative alle prestazioni con esenzione non dovute. Eppure, stanno ricevendo ulteriori solleciti di pagamento. Non si hanno invece dati certi in merito alle criticità che hanno generato questa situazione. Sembrerebbe che le doppie richieste di pagamento siano dovute ad una mancata trasmissione dei dati da parte degli uffici delle Asl di riferimento. Ad ogni modo, ritengo sia fondamentale che questo ostacolo venga superato quanto prima e che la Regione si attivi affinché cessino i disagi”.