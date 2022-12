LA NUOVA ENIT MIGLIOR AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO AL MONDO

LO SANCISCE IL PRESTIGIOSO PREMIO INTERNAZIONALE ASPIRE AWARDS IN UK

Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo italiana si aggiudica a Londra il prestigioso premio Luxury Tourism Board of the Year agli Aspire Awards di Travel Weekly a Londra.

Il nuovo percorso intrapreso dall’ente piace agli inglesi. A ritirare il riconoscimento Flavio Zappacosta, country manager Enit in Uk e Eire.

Il premio Aspire Awards

Aspire è la rivista trade più importante dedicata al settore “luxury”.

Il premio Aspire Awards, che rappresenta una vetrina molto attesa nel panorama del travel e l’anno scorso è toccato alla Nuova Zelanda, è stato istituito nel 2019 per celebrare i migliori enti del turismo, agenti di viaggio, operatori e stakeholders con un’incidenza determinante nel campo dei viaggi di lusso.

Ogni anno premia coloro che eccellono nella promozione dell’alta gamma.

“L’Italia è un punto di riferimento per i viaggiatori da Uk che figurano ai primi posti della classifica dei turisti stranieri che desiderano trascorrere una vacanza nel nostro Paese, spinti da attrazioni culturali, spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza.

Punteremo sul rafforzamento dell’offerta turistica in termini luxury.

La nostra sede operativa sul mercato Uk e Eire rappresenta anche in questo senso un baluardo delle eccellenze del made in Italy” commenta il ceo Enit Ivana Jelinic.

“Orgogliosi e commossi per aver posizionato l’Italia in testa in Uk come punto di riferimento del mercato luxury.

Per il 2023 stiamo pianificando campagne ispirazionali per posizionare l’Italia come una destinazione sempre più desiderata tra i viaggi all’insegna del lusso”

dichiara Maria Elena Rossi direttore marketing Enit.