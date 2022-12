Una nuova indagine Eurobarometro mostra che la grande maggioranza dei cittadini dell’Unione Europea è favorevole alle misure adottate per affrontare la crisi energetica. In particolare l’82% è concorde sul fatto che l’Unione debba continuare a prendere provvedimenti per ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili della Russia.

sat/gsl