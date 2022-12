Elena Faggi: in radio dal 2 gennaio il nuovo singolo “Dito medio”

ELENA FAGGI

LUNEDÌ 2 GENNAIO 2023

ESCE IN RADIO

“DITO MEDIO”

IL NUOVO SINGOLO

Dal 2 gennaio 2023 sarà in rotazione radiofonica “Dito Medio”, il nuovo singolo di Elena Faggi estratto dal nuovo ep “Prevedibile”.

“Dito medio“

“Dito medio” è la quarta traccia dell’EP “Prevedibile” di Elena Faggi. Parla di quella fase dell’amore in cui provi a fidarti di una persona, anche se temi che ti faccia soffrire.

Non sai se dare ascolto al cuore o alla mente, se dare peso al passato o al presente.

Alla fine, però, capisci che è meglio lasciar andare una persona che non ti ama come meriteresti, salutandola così “con tanto di dito medio”.

Spiega l’artista a proposito del brano

“Per me Dito medio è una canzone di crescita, sento di essere cresciuta e maturata scrivendola e cantandola.

Penso in più che trasmetta un messaggio molto importante: se non lasci andare la persona sbagliata, non darai la possibilità a quella giusta di arrivare.

La cosa che più mi piace di questa canzone è la sua eleganza, la classe con cui parla della decisione importante e, talvolta dolorosa, di lasciar andare una persona, per il proprio bene.”

Ascolta qui l’ep “Prevedibile”: https://elenafaggi.lnk.to/prevedibile

Il videoclip

Il videoclip di “Dito medio” è stato pubblicato su YouTube il 22/02/2022, che, oltre ad essere una data palindroma, era il giorno del ventesimo compleanno di Elena.

Questo video fa vedere le emozioni e i pensieri che si hanno quando si vive una relazione squilibrata, dove si dà tanto e non si riceve, per questo era importante far vedere la vicinanza degli amici nelle scene finali, che aiutano a prendere la decisione più giusta.

Commenta l’artista:

“Per me ha significato tanto inserire la scena finale dello spegnimento delle candeline, perché rappresenta “il diventare grande” di cui parlo nella canzone, maturare e capire cos’è meglio per sé stessi.

È stato bellissimo, anche se un po’ freddo hahahah, girare la maggior parte delle scene a Cesenatico, soprattutto perché con me c’erano i musicisti che hanno suonato nella canzone, tra cui mio fratello Francesco, che, oltre ad essere il pianista, è il producer del pezzo.

Infine, ci tengo a ringraziare il videomaker Marco Trastu, che riesce sempre a rendere le nostre idee realtà, e mio padre Fabio Faggi, con il quale ho scritto la sceneggiatura.”

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FK1odkIyqa4

Biografia

ELENA FAGGI è una giovanissima cantautrice, musicista, attrice e performer, nata a Forlì il 22/02/2002 (data che a lei piace molto).

A marzo 2021 si è esibita tra le Nuove Proposte del 71° Festival di Sanremo, con il brano “Che ne so“:

testo di Elena e musica di Elena e Francesco Faggi, che ne ha curato anche arrangiamento e produzione, oltre ad accompagnarla al pianoforte sul palco dell’Ariston;

con la direzione a cura del Maestro Beppe Vessicchio (unica artista diretta dal Maestro nel 2021 e unica nuova proposta mai diretta ad oggi).

“Che ne so” si è anche aggiudicata il premio “Soundies Awards 2021“, come miglior “videoclip” del Festival.

La passione condivisa con il fratello Francesco, che è sempre stato un punto di riferimento per lei e segue arrangiamento e produzione dei loro brani, contraddistingue il progetto musicale comune che prosegue su due binari:

come “solisti” e insieme, in una “featuring speciale”, come amano definirla.

Proprio insieme a Francesco la prima esperienza importante: il “Golden buzzer” ad Italia’s Got Talent 2017, ottenuto da Luciana Littizzetto, che li ha portati ad esibirsi durante la finale con l’inedito “Could Be Forever”.