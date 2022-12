Einstein Telescope: sostenere progetto in Italia

Einstein Telescope. Lai (Pd): Emendamento per sostenere progetto europeo in Italia

Sul progetto Einstein Telescope l’Italia si trova a competere con il Nord Europa, dove Germania, Olanda e Belgio si sono consorziati per proporre un sito nella regione Meuse-Reno.

L’Italia però ha il vantaggio di avere un silenzio sismico e una condizione geologica unica in tutta Europa, con un silenzio sismico totale in Sardegna, in Barbagia in particolare.

Per questo va sostenuta e gestita la candidatura italiana con investimenti e infrastrutture:

rimuovendo tutti gli ostacoli che sul quel territorio possono compromettere un così importante progetto.

A partire dalla necessità di garantire la quiete e l’assenza di vibrazioni nell’area interessata che potrebbero compromettere il lavoro dei rilevatori gravitazionali.

Per questo abbiamo elaborato con il collega Marco Meloni e presentato come PD un emendamento alla legge di bilancio che istituisce presso la presidenza del Consiglio una unità di missione finalizzata alla gestione operativa della candidatura.

Sarà l’unità di missione che, in raccordo con le istituzioni locali, con l’ausilio di un comitato tecnico scientifico, stabilirà le aree sulle quali escludere l’insorgenza di attività in contrasto con il progetto, comprese quelle finalizzate alla produzione di energia alternativa anche se autorizzate nell’ultimo semestre nonchè le infrastrutture necessarie per il rafforzamento della candidatura italiana che richiede una sinergia politica complessiva tra Governo e Parlamento, Giunta Regionale e comuni, insieme alla comunità scientifica che è già in prima fila a partire dal premio Nobel per la fisica del 2021 Giorgio Parisi.

Resta da vedere quale sarà l’atteggiamento della destra e del governo di fronte ad un emendamento finalizzato a sostenere lo sviluppo tecnologico italiano in un contesto del mezzogiorno e di un’isola come la Sardegna.