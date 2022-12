Ecco il programma del festival dei cortometraggi del Mediterraneo

Dopo la serata inaugurale, oggi sabato 3, prende quota a Sant’Antioco la diciottesima edizione di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei , il festival dei cortometraggi del Mediterraneo in programma fino a giovedì 8 nella cittadina del Sud Sardegna dove è nato (nel 2005) e ha sede il Circolo del Cinema “Immagini” che lo organizza.

Domani (domenica 4) la seconda giornata si apre alle 11 con il primo appuntamento della serie Passeggiando con gli autori, in programma ogni mattina sulla pagina facebook di Passaggi d’Autore: l’attrice Marta Bulgherini conversa in streaming con alcuni dei registi e filmmaker dei corti in programma al festival, collegata con i suoi ospiti da un luogo di Sant’Antioco ogni volta differente; dialogano con lei in questa occasione la regista (e scrittrice) libano-canadese Dania Bdeir e la fotografa e videomaker israeliana Vardit Goldner.

La programmazione pomeridiana comincia alle 16.30 con un omaggio di Passaggi d’Autore a Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita; in visione nel consueto spazio dell’Aula Consiliare del Comune due episodi firmati dal grande intellettuale e regista per altrettanti film a più mani, “La ricotta”, da “Ro.Go.Pa.G.” (1963), e “La Terra vista dalla Luna”, da “Le streghe” (1967), più “Le mura di Sana’a”, un breve documentario di 14 minuti in forma di appello all’Unesco, girato nello Yemen alla fine delle riprese del “Decameron” (1970). Correda l’evento un incontro con lo sceneggiatore, scrittore, filmmaker, formatore e critico cinematografico Francesco Crispino.

Alle 18.30 spazio a Videoclip – Music Video d’Autore: Bruno Di Marino, teorico dei media e studioso di sperimentazione audiovisiva, proporrà un focus sul videoartista, regista e filmmaker sperimentale Fabio Iaquone, presente all’appuntamento. Tra i pionieri dell’intermedialità e dell’applicazione della videoarte nell’ambito del teatro, Iaquone è autore di spettacoli multimediali, opere liriche, installazioni pluricanale e interattive, creatore di music video, pubblicità e opere di videoarte; nei suoi lavori la musica appare centrale, sia in quelli dove è la musica ad accompagnare l’immagine – opere di videodanza, videoteatro, installazioni mono e pluricanale -, sia in quelli in cui è l’immagine che supporta la musica, come nella serie di video musicali realizzati nell’arco di oltre quindici anni per artisti come Bungaro, Antonella Ruggiero, Gianni Maroccolo, Francesco Di Giacomo, Katia e Marielle Labeque.

La programmazione serale è invece tutta nel segno del Sarajevo Film Festival (SFF) , uno dei più importanti eventi cinematografici dei Balcani, che si tiene nella capitale della Bosnia-Erzegovina dal 1995, e che a Passaggi d’Autore trova un proprio spazio dal 2019. Cinque i cortometraggi che si potranno vedere a partire dalle 21.30 (sempre nell’Aula Consiliare del Comune), selezionati dall’ultima edizione (la ventottesima) che si è tenuta lo scorso agosto (e dove il festival sardo è stato a sua volta ospite per il secondo anno consecutivo): “Amok”, di Balázs Turai (Romania, 2021, 15′), premio Heart Of Sarajevo For Best Short Film, qualificato per gli Academy Award; “Boja”, di Ana Fernandez De Paco (Bosnia Erzegovina, 2022, 15′), menzione speciale della giuria del SFF; “Babajanja”, di Ante Zlatko Stolica (Croazia, 2022, 13′), menzione speciale Programma documentari; “Ribs”, di Farah Hasanbegović (Bosnia Erzegovina, 2022, 8′); e “Nije Zima Za Komarce”, di Josip Lukic e Klara Sovagovic (Croazia, 2022, 29′), premio Heart of Sarajevo for best student film. Presente alle proiezioni il regista ungherese Balázs Turai che con il suo “Amok” ha vinto quest’anno anche il premio nella categoria cortometraggi al festival del cinema di animazione di Annecy, in Francia.

Tutti gli appuntamenti di Passaggi d’Autore sono a ingresso gratuito. Informazioni e aggiornamenti sul sito www.passaggidautore.it e alla pagina www.facebook.com/passaggidautore .