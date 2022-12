“Disney” – Il nuovo singolo di Albertissimo

“Disney” – Il nuovo singolo di Albertissimo – Dopo il successo del brano “Hai fatto bene” approda in radio il nuovo singolo di Albertissimo “Disney”.

“Disney” – Il nuovo singolo di Albertissimo – Il brano racconta di un amore platonico che non riesce ad incontrarsi con un amore concreto e terreno.

E’ l’amore della parte bambina di ognuno di noi che è proiettata verso la fantasia, spesso condita da tentennamenti e divertenti insicurezze.

L’amore concreto e terreno taglia i ponti senza la presenza, l’amore bambino, invece, continua a godere della fantasia nonostante la mancanza di essa.

advertisement

Qui il video: https://youtu.be/nHokJjY1FpU

Disney è stato realizzato presso lo studio Jedisound a Roma. Gli arrangiamenti di Matteo Domenichelli ci regalano echi della musica anni 50′ e 60′, il tutto mescolato nel fantastico sound indie di Albertissimo.

Albertissimo, pseudonimo di Alberto Maiozzi (nato a Udine e cresciuto a Roma) è un cantautore e polistrumentista italiano.

Attivo come musicista in molti gruppi della capitale, tra il 2015 e il 2020, si esibisce in molti teatri in giro per l’Italia partecipando anche a tournée internazionali tra il Giappone gli Usa e L’ Europa con la storica band country “Texarkana” e con vari gruppi dell’underground Romano.

Nel 2017 fonda la band Allthetime, in collaborazione con il Bloom Recording studio e Walter Babbini, con cui pubblica un Ep dal titolo Trilogy (in lingua inglese) a seguito del quale si esibisce in un radio tour in giro per la Spagna, entrando in classifica radio tra le prime posizioni e ottenendo buone menzioni anche in Italia da Rockol, come miglior progetto emergente dell’anno.

Nel 2020 decide di abbandonare la lingua Inglese e si dedica alla scrittura di brani in italiano.

Nel luglio del 2022 pubblica il suo primo singolo “Hai fatto bene”, con l’etichetta Scarlet.

Attualmente Albertissimo sta lavorando al nuovo disco la cui uscita è prevista per gennaio 2023.