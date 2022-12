Debutto spettacolo “Leonor nella stanza fantastica”

DEBUTTO PRIMA NAZIONALE SPETTACOLO “LEONOR FINI NELLA STANZA FANTASTICA”

Sabato 17 dicembre alle ore 17,00, presso il Centro Culturale Move The Box in Via Indipendenza n. 1 a Villa Verde (OR), l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno presenta in anteprima assoluta il debutto della nuova produzione:

“Leonor nella stanza fantastica”:

un’opera musicale realizzata in collaborazione con il Consorzio Turistico Due Giare e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo Sport e del MIC Ministero della Cultura.

Lo spettacolo

Lo spettacolo è scritto da Corrado Premuda (tratto dal testo “Un pittore di nome Leonor. Da Trieste a Parigi la scatenata gioventù di Leonor Fini” di Corrado Premuda, Editoriale Scienza, 2015);

ideato, diretto e illustrato da Marco Nateri;

le musiche originali sono di Stefano Casti, i testi delle canzoni sono scritte da Marco Nateri e Corrado Premuda;

coreografie di Luana Maoddi, sul palco Noemi Medas, Luana Maoddi e Stefano Casti.

Corrado Premuda, scrittore, giornalista e docente triestino recentemente scomparso, ha dedicato studi, libri e ricerche alla figura di Leonor Fini e ha lavorato fino all’estate scorsa a stretto contatto con il regista sardo Marco Nateri alla riduzione teatrale del suo libro per l’infanzia “Un pittore di nome Leonor”.

Il lavoro

ll lavoro si concentra sulla ricchezza di possibilità interpretative offerta dal repertorio musicale originale che continuamente dialoga e si contrappunta con i testi e l’azione scenica.

L’accordo equilibrato e armonioso tra questi elementi dà vita ad una messinscena che racconta la storia della pittrice surrealista Leonor Fini:

artista italiana nata a Buenos Aires e cresciuta a Trieste nei primi anni del Novecento.

Uno spettacolo che focalizza l’attenzione su l’infanzia della protagonista;

regalandoci il ritratto di una bambina sognatrice, curiosa ed egocentrica che cresce in mezzo agli adulti esplorando con sfrontatezza il loro mondo.