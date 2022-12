Dati Svimez, Giordano (Ugl):”Se fuggono i giovani, la speranza di un reale cambiamento rimane lontana”

Di seguito le dichiarazioni di Pino Giordano – Segretario Provinciale dell’Ugl Matera – a margine dell’incontro “L’economia e la società del Mezzogiorno“, organizzato dalla Camera di Commercio di Potenza per analizzare e approfondire i dati del rapporto Svimez 2022 in relazione alla Basilicata

“Fa rabbrividire dover sentire che anche nel 2023 è prevista una piccola recessione. Il direttore generale dello Svimez, Luca Bianchi, lo ha confermato. É certamente un peccato per la Basilicata.

Per l’Ugl, l’incompiutezza dello sviluppo meridionale è espressa dallo squilibrio dei piatti della bilancia geografica: a un nord che stenta a mantenere il suo equilibrio si contrappone il sempre più insostenibile peso della situazione meridionale. Si rimarca che non può avvenire un tanto acclamato rilancio della crescita economica del Mezzogiorno, facendo a meno delle risorse della Basilicata; quelle risorse sono i giovani talentuosi che abbandonano la regione.

Una lunghissima carovana di giovani – e meno giovani – lascia la nostra terra; talenti che portano con loro le proprie capacità, il proprio coraggio, il proprio entusiasmo e anche più prosaicamente i propri soldi.

I dati che si evincono dal rapporto Svimez certificano che nel 2020 sono andati via alla Basilicata ben 2002 giovani. L’Ugl è molto critica. I mandanti di questo esodo si conoscono: politici che non hanno saputo trasformare le nostre risorse naturali in opportunità di lavoro, in qualità della vita.

Tra le cause maggiori che inducono a lasciare il nostro Paese spicca la mancanza di lavoro. Non c’è nulla di più triste che vedere pullman colmi di giovani lasciarsi alle spalle le proprie radici. Per l’Ugl è stagnante la tendenza ormai radicata (e destinata ad aumentare nel tempo) che lascia un territorio, pieno di possibilità in potenza, privo di qualsiasi valido sostegno cui aggrapparsi per risorgere.

Un territorio vittima di un sud sempre più malato in un’Italia a due velocità: impietosamente riteniamo di poter tratteggiare per il trascorso anno 2022 le fattezze di un territorio ammorbato dalla disoccupazione e dall’emigrazione, diventato sempre più vecchio, più povero e più solo.

Dalle fazioni politiche lucane (forse) si è aperta la caccia alla ricetta della medicina ideale, ma tra le differenti visioni l’unico punto concorde riguarda la gravità della malattia. Se fuggono le persone migliori, la speranza di un reale cambiamento rimane lontana anni luce. Si è assistito finora incessantemente ad un’assenza del loro coinvolgimento sull’economia conseguentemente, il lavoro è risultato limitato.

E qui si chiedono progetti e programmi credibili, da verificare periodicamente. Il nodo è proprio questo: monitorare tutto quello che produttivamente si avvia, registrando i risultati affinché si producano reddito, lavoro e occupazione. L’Ugl è pronta con uomini, idee e strutture ed è soprattutto aperta al confronto e in linea con una Regione che deve necessariamente ripartire”.

