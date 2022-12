Danze senza confini per Cagliari dal vivo 2022

“DANZE SENZA CONFINI” A CURA DI ASMED PER “CAGLIARI DAL VIVO 2022”

“Danze senza confini” di Asmed chiude a Cagliari il suo viaggio artistico multidisciplinare tra laboratori e spettacoli giovedì 22 dicembre, con l’ultima restituzione al pubblico del laboratorio “Wonderful Difference”, al Lazzaretto di Sant’Elia alle 19.00. Il progetto è inserito nell’ambito dell’iniziativa “Cagliari dal vivo 2022” promossa dall’amministrazione comunale

Promuovere iniziative formative, incentivare la coesione sociale, regalare alla quotidianità un momento di straordinarietà, di poesia, di straniamento. “Danze senza confini” di Asmed con le sue diverse proposte site-specific tra i quartieri popolari di Mulinu Becciu, Is Mirrionis, Sant’Avendrace, Borgo Sant’Elia, Ex Lazzaretto e Pirri, chiude il suo viaggio artistico multidisciplinare tra laboratori e spettacoli a Cagliari, giovedì 22 dicembre, con l’ultima restituzione al pubblico del laboratorio “Wonderful Difference“, al Lazzaretto di Sant’Elia alle 19.00.

Il progetto di laboratorio, ideato e condotto da Sara Pischedda, danzatrice, performer, coreografa per Asmed Balletto di Sardegna e Marzia Flamminii, performer e danzatrice, in collaborazione con l’associazione Codice Segreto Onlus, si è tenuto a Casa Futuro. Un percorso formativo rivolto a 15 ragazzi e ragazze ospiti della struttura di Pirri che ha creato un gruppo di lavoro di incontro e socializzazione per rendere ancora più salda la percezione di insieme dei partecipanti, tenendo conto delle attitudini personali, al fine di contrastare, dove possibile, limiti fisici e psicologici nel rispetto della persona. Biglietto spettacolo 5€.

“Danze senza confini” è inserito nell’ambito dell’iniziativa “Cagliari dal vivo 2022” promossa dall’amministrazione comunale che vede come filo conduttore la cultura.

“Garbage Girl”, “Without Color”, “Viaggianti”, “Selfie”, “Shocking” e “Wonderful difference” sono i titoli degli appuntamenti di “Danze senza confini” l’iniziativa a cura dell’associazione Asmed sotto la direzione artistica di Massimiliano Leoni, che partita a novembre ha animato fino a dicembre con laboratori, creazioni di danza contemporanea e teatro fisico, arti circensi e acrobatica le periferie cittadine. In programma una serie di attività laboratoriali rivolte soprattutto agli abitanti dei quartieri coinvolti, e di spettacoli tra danza, teatro fisico, arti circensi, acrobatica, musica, e ovviamente il corpo, protagonista e strumento di infinite possibilità.