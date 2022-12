Dalle Iene alla condanna a 24 anni, è accaduto in Sardegna

In Sardegna erano sbarcate addirittura le iene, per smascherare una dottoressa, che utilizzava metodi bislacchi per curare alcuni pazienti affetti da gravi malattie.

Stiamo infatti parlando di tumori, uno dei peggiori mali del secolo. La dottoressa Alba Veronica Puddu, 52enne di Tertenia, è stata accusata dal Tribunale di Cagliari, di omicidio volontario aggravato, circonvenzione di incapace e truffa.

Secondo l’accusa, il medico ha utilizzato metodologie alternative per curare pazienti affetti da tumori. Ultrasuoni, radiofrequenza, tutte metodologie non riconosciute ufficialmente, come invece lo sono la chemioterapia e la radioterapia.

Il Tribunale di Cagliari ha condannato la dottoressa a 24 anni e 2 mesi di reclusione.

Secondo l’accusa, la dottoressa avrebbe indotto i suoi pazienti ad utilizzare tali metodologie di cura, riducendone di fatto la durata della loro vita

L’imputata si è difesa, affermando di non aver mai obbligato nessuno ad utilizzare i suoi metodi. Lo avrebbe infatti “solo consigliato”.

Adesso il 19 gennaio prossimo è prevista la replica dell’imputata e della sua difesa. In tale data arriverà anche la sentenza definitiva.