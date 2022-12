Dal PNRR 700 mila euro al Comune e alla Fondazione Oristano per l’Antiquarium arborense

il Comune di Oristano e la Fondazione Oristano sono destinatari di due finanziamenti per un totale di 700 mila euro nell’ambito del PNRR che saranno impiegati per il Museo Antiquarium arborense.

“Si tratta di due progetti che, coordinati tra di loro, permetteranno di rinnovare profondamente l’Antiquarium Arborense, al fine di valorizzare le sue collezioni e la storia di Oristano –

sottolinea il Sindaco Massimiliano Sanna -.

L’intervento più rilevante è quello da mezzo milione di euro assegnato alla Fondazione Oristano per il Museo Antiquarium Arborense e finanziato dal bando per proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura.

Ma quello da 200 mila euro, vincitore del bando per le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia di COVID-19, interviene in piena coerenza con l’altro intervento per la promozione dello stesso Antiquarium”.

“Il progetto è stato redatto dagli uffici della Fondazione e dalla società Rete Gaia, realtà con particolare esperienza nella consulenza e progettazione per lo sviluppo locale e sostenibile –

aggiunge il Presidente della Fondazione Oristano Francesco Deriu -.